Super-stjerne skadet: EM i fare

Når Danmark skal møde Belgien til sommer ved EM, slipper landstræner Kasper Hjulmands tropper muligvis for at møde kantspilleren Eden Hazard.

Det skriver Marca.

Den belgiske stjerne har været ramt af et hav af skader i løbet af den igangværende sæson, og mandag meddelte Real Madrid, at Eden Hazard må tage endnu en skadespause som følge af en skade i hoften.

Ifølge Marca mistænker klubben nemlig, at den 30-årige offensivspillers mange skader skyldes problemer i anklen, hvor han blev opereret for godt et år siden.

Derfor skal han formentlig opereres igen for at få styr på ankelproblemerne, og hvis det ender sådan, vil han ifølge avisen være ude resten af sæsonen. Han vil i så fald også være tvivlsom til sommerens EM-slutrunde, skriver de.

I weekenden gjorde Eden Hazard comeback med et kvarters spilletid mod Elche efter mere end en måned på sidelinjen, men det kan altså også vise sig at være hans sidste kamp i denne sæson.

Kæmpe gave til Danmark: Sender B-holdet

Hazard har problemer. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Det er hidtil blevet til 14 kampe og to mål for Hazard i denne sæson, hvor han har været mere ukampdygtig end kampklar. Også i sidste sæson døjede han med skader og nåede kun 22 kampe for Real Madrid, der hentede ham i Chelsea i sommeren 2019.

I Real Madrid kan Eden Hazard måske få en ny konkurrent i form af Cristiano Ronaldo. De rygter har Zinedine Zidane kommenteret med et kryptisk svar, som du kan læse her.

TV2 beklager afbrudt storkamp

Zanka vraget - Her er Hjulmands landshold

Porno-sponsor byder sig til