Superliga-flop vader i succes

Den tidligere AGF-lejesvend Ryan Mmaee er en del af den marokkanske landsholdstrup, der i starten af det nye år tager til Africa Cup of Nations som en af forhåndsfavoritterne til at nå langt i turneringen.

Det bekræfter det marokkanske landshold på Twitter.

Ryan Mmaee spillede 2018/19-sæsonen som lejesvend i AGF, men det blev langt fra en succes. I Superligaen spillede han ni gange uden at komme på tavlen, mens det trods alt blev til tre scoringer i pokalen.

Efterfølgende har AGF’s daværende sportschef, Peter Christiansen, også udpeget den marokkanske angriber som sin største svipser.

- Det, jeg er mindst stolt af, er i hvert fald Ryan Mmaee, fordi han passede overhovedet ikke ind i AGF - der, hvor vi var, og det, vi gerne ville.

- Satte sig selv over holdet, opførte sig mærkeligt, lyttede ikke til træneren, gad ikke træne, ville ikke træne med U19, kørte rundt i byen og kørte over for det ene og det andet lys. Det var bare et helt galt match. Fuldstændig, sagde Peter Christiansen til tv-programmet Offside i maj.

Men siden har Ryan Mmaee fået succes. I denne sæson bomber han løs for Ferencvaros i ungarsk fodbold, hvor han har noteret sig for 13 sæsonscoringer på 29 kampe, mens han i efteråret har leveret fire mål og fire oplæg i fem kampe for Marokko.