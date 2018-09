Superliga-profil står frem: Vil sige ja til landsholdet trods konflikt

Dansk Boldspil-Union (DBU) er endnu ikke blevet enige med Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

Dermed er landsholdets kommende kampe mod Slovakiet og Wales i fare for at blive aflyst.

DBU har tilbudt spillerne at fortsætte på en midlertidig aftale, som er lig den aftale, som landsholdsspillerne hidtil har spillet under.

Bliver aftalen ikke accepteret, vil DBU udtage andre spillere, som vil være villige til at spille under den midlertidige aftale.

Spillere, som normalt ikke er i nærheden af landsholdet, kan dermed pludselig komme i spil.

En af dem som hypotetisk kan spille, er Hobro-profilen Vito Hammershøy-Mistrati, som ikke lægger skjul på, hvad han vil svare, hvis DBU ringer.

- Jeg vil selvfølgelig svare ja til det. Hvem vil ikke spille på landsholdet?

- Jeg har ikke sat mig grundigt ind i konflikten. Jeg ved bare, at jeg ellers aldrig vil få chancen for at spille på landsholdet.

- Det er måske en egoistisk holding at have, men jeg vil gerne spille på landsholdet. Det er noget, jeg gerne vil prøve, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Sønderjyske-spilleren Stefan Gartenmann scorede i lørdagens 1-1 kamp mod Hobro, og han vil heller ikke afvise at trække i den rød-hvide trøje.

- Det er svært at sige. Det er drømmen for alle at spille på landsholdet.

- Jeg vil selvfølgelig skulle høre nærmere, men det kan jeg ikke afvise, at jeg vil, siger Stefan Gartenmann.

Anderledes formelt udtaler Hobros Rasmus Minor Petersen sig.

- Det vil jeg helst ikke udtale mig om. Jeg har ikke sat mig ind i det, siger Hobro-spilleren.

Det danske landshold skal efter planen møde Slovakiet onsdag og derefter Wales på næste søndag.

