Superliga-stjerne chokerer efter otte sekunder

Da FC Midtjylland sagde nej til pæne bud på Paul Onuachu, havde de helt sikkert håbet på, at hans værdi kunne stige endnu mere.

For eksempel manglede 'Lange Paul' at få landsholdsdebut for Nigeria, men det blev der rådet bod på for nylig, da han kom ind mod Seychellerne.

Denne tirsdag er det så en helt anden fodboldstørrelse, som Super Eagles står over for, nemlig Egypten.

Men der var ikke så meget betænkningstid for FCM's skarpe angriber, for han skulle blot bruge otte sekunder på at score til 1-0. Det meldes at være det hurtigste mål for det nigerianske landshold nogensinde.

Nigeria bankede bolden fremad lige efter kickoff, og så afsluttede Onuachu resolut og sikrede sig formentlig en plads i truppen til Africa Cup of Nations, som afvikles i juni og juli.

Netop Egypten er værter ved den prestigefyldte turnering.

Onuachu har kontrakt med FCM til sommeren i 2021, men det er planen, at han skal af sted i næste transfervindue.

I første ombæring sigtede midtjyderne efter cirka 10 millioner euro, men mon ikke landskampsmål kan få prisen til at gå i den helt rigtige retning.

24-årige Paul Onuachu kom til FC Midtjylland som ungdomsspiller tilbage i sommeren 2012. Han har siden spillet 172 kampe for førsteholdet og scoret 69 mål.

