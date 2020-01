Superliga-træner giver klar EM-besked til Åge

Tre sommerdage på sidelinjen i et udsolgt Parken fyldt med verdensstjerner på banen til et EM på hjemmebane.

Det må virkelig friste og være svært at sige nej til.

Ikke desto mindre er det, hvad Esbjergs cheftræner Lars Olsen vil gøre, hvis Åge Hareide giver ham et kald og tilbyder ham at blive Jon Dahl Tomassons afløser som assistenttræner på landsholdet.

Åge Hareide har tidligere fortalt, at danske trænere, der allerede er i job, godt kan være i spil.

Lars Olsen var assistent under nordmanden i Brøndby i starten af årtusindet, og så kender han vejen til EM-guld. Som landsholdsanfører løftede han som den første EM-trofæet i 1992.

- Jeg har nok at se til i Esbjerg, som det ser ud i øjeblikket. Vi ligger i nedrykningsfare, og der må han prøve at se, om han ikke kan finde en anden, siger Lars Olsen til Ekstra Bladet.

- Men hvis Åge ringer, hvad vil du så sige?

- Hvis Åge ringer, vil jeg nok tale med ham, men hvad jeg vil sige til ham, det får du ikke at vide nu.

- Så du afviser ikke, at du siger ja?

- Jo, jeg vil afvise, at jeg siger ja. Jeg har nok at gøre i Esbjerg.

- Vil du så foreslå en, han kan vælge?

- Det tror jeg ikke, at jeg er den rigtige til at svare på. Der skal du nok spørge ham selv.

- John ‘Faxe' sagde ja for halvandet år siden, hvor han var træner for vikarlandsholdet. Ville det være et godt bud?

- Nu kan jeg jo se, at både Ekstra Bladet og B.T. har nævnt en masse mulige emner, og jeg synes, at alle sammen er gode bud.

Lars Olsen har da også nok at gøre med trænerjobbet i Esbjerg. Sidste sæsons bronzevindere ligger lige nu næstsidst i en Superliga-sæson, hvor hele tre klubber rykker ned.

Samtidig kan opstarten med Esbjerg til næste sæson komme i karambolage med Danmarks EM-deltagelse, hvis de når langt ved slutrunden.

Lars Olsen har rigeligt at se til med trænerjobbet i Esbjerg.

Åge Hareide er på jagt efter en erstatning for Jon Dahl. Lars Olsen bliver det dog ikke.

John 'Faxe' Jensen vil være en mere sandsynlig afløser. Han er chefscout for Arsenal i Skandinavien og kan formentlig kombinere assistentopgaven med jobbet i Arsenal.

Han har desuden stor erfaring i trænerrollen og stiftede senest bekendtskab med A-landsholdet, da han stod i spidsen for vikarlandsholdet under konflikten i 2018.

Helten fra 1992 vil dog hverken afvise eller bekræfte interesse i trænerjobbet ved sommerens EM-slutrunde.

- Jeg vil ikke snakke om den situation, der er omkring assistenttræneren, siger John 'Faxe' Jensen til Ekstra Bladet.

Målhelten fra EM-finalen i '92 er en mulig kandidat til posten som asisstenttræner på A-landsholdet.

Åge Hareide havde mandag møde med fodbolddirektør i DBU, Peter Møller.

- Hvem vi talte om, får I ikke at vide, men vi er kommet frem til nogle kandidater, fortæller Åge Hareide til Ekstra Bladet.

Til spørgsmålet, om hvornår der er noget nyt, svarer nordmanden.

- Forhåbentlig i næste uge.

- Peter tager kontakten til dem, vi har talt om. Vi har været enige om dem, vi skal tale med, og så må vi se, hvordan det går, siger landstræneren.

Lars Olsen og John 'Faxe' Jensen er lige nu aktuelle i TV 2-programmet 'Kampklar'. Olsen som træner og Faxe på banen. Her træner de sammen med andre legender op til én sidste landskamp.

