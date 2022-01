Superligaduo er ude efter nedtur

Tunesien er færdig ved Africa Cup of Nations efter et 0-1-nederlag til Burkina Faso.

Lørdagens kvartfinale blev en tæt affære, men trods et afsluttende pres fik Tunesien ikke udlignet Dango Ouattaras træffer i første halvlegs overtid.

Brøndbys Anis Ben Slimane startede kampen på Tunesiens centrale midtbane, men blev skiftet ud i pausen. OB's Issam Jebali kom ind fra bænken og spillede det sidste kvarter plus tillægstid.

Burkina Faso møder i sin semifinale vinderen af søndagens opgør mellem Ækvatorial-Guinea og Senegal.

Tunesien var til tider på hælene i første halvleg, og efter 47 minutters spil gennemførte Burkina Faso en glimrende omstilling, som kantspilleren Dango Ouattara sparkede i kassen til 1-0 efter et par gode træk.

I løbet af anden halvleg overtog Tunesien mere og mere initiativ, men Burkina Faso forsvarede sig i første omgang fint.

I slutfasen måtte dommeren ud til sin VAR-skærm for at tjekke for at muligt straffespark til Tunesien, men han endte med at holde fast i sin oprindelige kendelse, og Burkina Faso-spillerne åndede lettet op.

Kort efter blev målscorer Dango Ouattara dog præsenteret for et direkte rødt kort for en høj albue, og det efterlod holdet i undertal i knap ti nervepirrende minutter, inden der lidt tidligere end annonceret blev fløjtet af.

Burkina Faso har aldrig tidligere vundet Africa Cup of Nations, men blev nummer tre i 2017 og tabte i 2013 finalen til Nigeria.

Lørdag spillede også Cameroun sig videre med en 2-0-sejr over Gambia. Nu venter der værtsnationen en semifinale mod vinderen af det nordafrikanske brag mellem Marokko og Egypten.