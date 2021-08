Superspredning: Tusindvis smittet med corona

EM-finalen i fodbold på Wembley i London i juli var efter alt at dømme et såkaldt superspreder-event.

Det skyldes, at cirka 2300 tilskuere, der så kampen på stadion, 'sandsynligvis var smittede' med coronavirus på daværende tidspunkt.

Det skriver avisen The Times fredag.

Avisen citerer konklusioner, som den britiske regering er kommet frem til i månederne efter kampen.

Yderligere 3404 tilskuere til kampen mellem England og Italien blev testet positive for covid-19 kort efter begivenheden 11. juli.

De er muligvis alle blevet smittet på stadion. Det viser data fra Public Health England ifølge avisen.

EM-finalen i fodbold i juli mellem England og Italien blev overværet af cirka 67.000 tilskuere på Wembley i London. (Arkivfoto) Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Kampen, der blev set af omkring 67.000 mennesker på stadion, var Englands første finale i en international begivenhed, siden landet var vært for og vandt VM i 1966.

- EM 2020 var en unik begivenhed, og det er usandsynligt, at vi vil se en lignende påvirkning på antallet af coronatilfælde fra fremtidige begivenheder, siger Jenifer Smith, der er vicedirektør for Public Health England.

- Men den indsamlede data viser, hvor let virusset kan sprede sig, når folk er i tæt kontakt med hinanden. Dette bør være en advarsel til os alle, imens vi forsøger at vende tilbage til en forsigtig normalitet igen.

EM-finalen i fodbold var en del af et pilotprogram fra den britiske regering, der skulle være med til at fastslå, om store begivenheder kan afholdes på en sikker måde trods corona.

Blandt andre begivenheder var det britiske Formel 1-grandprix på Silverstone og Wimbledon.

Her blev henholdsvis 585 og 881 personer testet positive for coronavirus trods et samlet tilskuertal på 350.000 til tre dages Formel 1 og 300.000 til to ugers Wimbledon.

Derfor mener den britiske kulturminister, Oliver Dowden, at projektet med at genindføre store begivenheder i England har været en succes.

- Vi har vist, at vi kan genindføre sport og kulturelle begivenheder på en sikker måde, men det er vigtigt, at folk forbliver forsigtige, når de opholder sig i tætpakkede omgivelser.

