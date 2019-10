Superstjerne brød sammen på tv: Straf os hårdt

Hristo Stoichkov opfordrer til udelukkelse af Bulgarien fra international fodbold for at komme racismen i landet til livs

De engelske spillere blev mødt med abelyde og en sektion heilende fans til EM-kvalifikationskampen i Bulgarien. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, er gået ind i sagen, men det vides endnu ikke, hvad sanktionerne bliver.

Står det til Bulgariens ubetinget største fodboldspiller gennem tiderne, skal straffen være hård.

Hristo Stoichkov var gæst på TUDN, en spansksproget amerikansk sportskanal, da han gav et følelsesladet svar på, hvordan racismen i Bulgarien bør tackles.

- At fans ikke må komme på stadion. Eller endnu hårdere straf. Som i England for nogle år siden. Fem år uden at få lov til at deltage. Så de narkomaner en gang for alle ...

- Taler du om det landshold, du spillede VM for i 1994, bryder intervieweren ind.

- Landsholdet og alle andre klubber i landet. Folk fortjener ikke at lide. Tror du, jeg har det godt med det, siger Stoichkov med bævende stemme, inden han bukker sig med tårer i øjnene.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Særligt en gruppering af bulgarske fans skabte problemer. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV/Ritzau Scanpix

Sammen med Michael Laudrup, Ronald Koeman og Romario var Hristo Stoichkov de bærende udenlandske kræfter på Barcelonas første 'Dream Team'. Bærende defensive midtspiller var en vis 'Pep' Guardiola. Foto: Thomas Wilmann

Hristo Stoichkov vandt adskillige titler CSKA Sofia og Johan Cruyffs drømmehold i Barcelona, og i 1994 modtog han 'Den Gyldne Bold'. Han var bulgarsk landstræner 2004-2007.

Som spiller blev han selv anklaget for racisme under EM-slutrunden i 1996, hvor han ifølge franske Marcel Desailly kom med nedsættende bemærkninger om afrikanske spillere.

Den nuværende landstræner Krasimir Balakov nedtonede først situationen under kampen og nægtede at have hørt eller set noget bemærkelsværdigt. Han har siden undskyldt overfor de engelske gæster.

Se også: Bulgarsk politi anholder seks efter racismeafbrudt kamp

Se også: Skandale: Kontrollører var med i nazi-optøjer

Se også: Bulgarien og England sigtet efter skandalekamp

Se også: Skandalen eskalerer: Øverste chef går af

Se også: Ordkrig efter racisme-skandale: - Idioter