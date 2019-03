Superstjernen gør det igen: Nyt billede chokerer

I sommer skabte det stor opstand i Tyskland, da de to landsholdsspillere Mesut Özil og Ilkay Gündogan kort inden VM blev fotograferet sammen med den kontroversielle tyrkiske præsident Recep Erdogan.

Tyske politikere og præsidenten for det tyske fodboldforbund (DFB), Reinhard Grindel, var hurtigt ude og kritisere de to spillere, som, de mente, tillod sig selv at være propaganda for Erdogans valgkampagne.

Efter VM-slutrunden i Rusland i sommer meddelte Özil, at han stoppede på det tyske landshold som følge af sagen, hvor han følte, han var blevet udsat for racisme af det tyske fodboldforbund.

Og nu er den så gal igen.

Mesut Özil er igen blevet fotograferet med den tyrkiske præsident - denne gang sammen med sin forlovede Amine Gülse. Det viser billeder fra Erdogans eget parti - AK Parti - på Twitter.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. pic.twitter.com/YZMzIQxQKE — AK Parti (@Akparti) March 15, 2019

Inviteret til bryllup

Ifølge den tyrkiske avis Hurriyet var det dog ikke kun et billede, der kom ud af mødet, der skulle være foregået i Istanbuls lufthavn fredag. Angiveligt skulle Özil have inviteret præsidenten til sit kommende bryllup.

Det nye billede skaber igen ravage i Tyskland, hvor Bild blandt andet kører med overskriften 'Wird Erdogan jetzt auch Özils trauzeuge? (Skal Erdogan nu også være Özils forlover? red.)

- Det gør én ked af det, at det fortsætter. Jeg tror, at mange fodboldfans, mig selv inklusiv, vil være skuffede. At være chokeret ligger ikke til mig, men jeg ville have foretrukket det anderledes. Fodboldspillere er forbilleder, som mange mennesker identificerer sig med, siger Helge Braun, der er kansler Angela Merkels stabschef, ifølge Bild

(Artiklen fortsætter under billedet)

Sådan så det ud i sommer, da præsident Erdogan mødte de tre fodboldspillere Cenk Tosun, Mesut Özil og Ilkay Gündogan. Foto: Ritzau Scanpix

Arsenal-spilleren Özil var med til at vinde VM med Tyskland i 2014, selvom han også kunne have spillet for Tyrkiet på grund af sine rødder. Derfor var han rødglødende over den behandling, han fik af det tyske forbund, lød det i sommer.

- Behandlingen, jeg har modtaget fra det tyske fodboldforbund og mange andre, er årsag til, at jeg ikke længere har lyst at bære den tyske landsholdsdragt. Jeg føler mig uønsket, og jeg føler, at alt, hvad jeg har opnået på landsholdet siden 2009, er blevet glemt.

- Personer med racistisk baggrund burde ikke have lov til at arbejde i en af verdens største fodboldforbund med mange spillere, der har rødder i udlandet, sagde han i sin afskedssvada, der blot bragte endnu mere drama med sig.

Özil nåede 92 kampe på det tyske landshold, mens antallet af overskrifter endnu tæller derudad.

Skandalebilleder ryster verdensmestrene: 'Send dem hjem!'

Se også: Bayern-boss i bizar sviner: 'Özil har spillet som lort i årevis'

Se også: Kæmpe tysk stjerne stopper på landsholdet: Anklager forbund for racisme