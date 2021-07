Superstjernen i centrum: Intern splid splittede EM-hold

Sommerens EM-slutrunde hidtidige største chok kom, da de fransk verdensmestre røg ud af turneringen allerede i ottendedelsfinalen mod Schweiz.

Mandagens underholdende kamp, der endte med, at Schweiz trak det længste strå i straffesparkskonkurrencen, er blevet fulgt op af et stort efterspil i de franske medier.

Allerede dagen efter kampen fortalte flere medier om store skænderier i omklædningsrummet efter nederlaget, og spillernes familier skulle endda være endt i mundhuggeri på tribunen.

Nu skriver den franske sportsavis L'Equipe ifølge Daily Mail, at disharmonien på det franske hold har været længe undervejs i løbet af slutrunden.

Mbappés jamren

Særligt holdets helt store stjerne, Kylian Mbappé, skulle have trykket på de forkerte knapper hos en del af holdkammeraterne.

Inden EM gik i gang, var der allerede drama, da angriber Oliver Giroud var i medierne og brokke sig over, hvordan boldene blev spillet til ham.

Han mente, at kollegaen Karim Benzema fik flere bolde at arbejde med, end han selv fik.

Det skabte dårlig stemning i truppen, især fordi 22-årige Mbappé tog Girouds bemærkning personligt.

Kylian Mbappé brændte som den eneste sit straffespark og sendte dermed Frankrig ud af EM. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Flere af de erfarne spillere i truppen, blandt andre Tottenham-målmand Hugo Lloris, blev ifølge avisen dog trætte af Mbappés jamren over kommentaren, hvilket skabte yderligere spild i truppen.

Klagede over hotel

Det franske landshold var et af de hold, der skulle rejse meget rundt under sommerens atypiske slutrunde.

Derfor havde franskmændene på samme måde ikke en landsholdslejr som eksempelvis det danske landsholds base i Helsingør.

Flere af de hoteller, de boede på undervejs i turneringen, skulle ifølge L'Equipe have skabt stor utilfredshed blandt truppen.

Særligt var der problemer, da holdet boede på Marriott Hotel i Budapest inden Frankrigs kamp mod Ungarn.

Bookmakerne havde Frankrig som en af de store favoritter inden turneringens start. Foto: Daniel Mihailescu/Ritzau Scanpix

Her brokkede spillerne sig over, at de følte sig indelukket på hotellet, da de ikke kunne åbne vinduerne på deres værelser.

Derudover brokkede flere sig også over, at de ikke fik lov til at se deres familie under slutrunden.

Det hele endte med et skuffende farvel tidligt i turneringen, hvor bølgerne gik højt i omklædningsrummet efterfølgende, imens spillerne pegede fingre ad hinanden.

Landstræner Didier Deschamps har en del at tænke over, inden det franske landsholdet samles igen, når der spilles VM-kvalifikation i september.

