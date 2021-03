Superstjernen priser Danmark

Danmark og Østrig er på forhånd udpeget som de to nationer, der skal kæmpe om førstepladsen i VM-kvalfikationsgruppe F, og onsdag brager forhåndsfavoritterne sammen for første gang, når Ernst Happel Stadion i Wien lægger græs til.

Østrigerne, der spillede 2-2 mod Skotland i det første opgør, varmede op til Danmark-kampen med et pligtsejr på 3-1 over Færøerne, så generalprøven var god, men præstationen skal være endnu bedre på onsdag, lyder det fra Østrigs største stjerne David Alaba.

Bayern München-spilleren advarer mod Danmark.

- Det bliver ikke en let kamp. De er startet kvalifikationen meget godt, så det er bestemt en vanskelig modstander, siger David Alaba til østrigske Sky Sport.

Angriberen Sasa Kalajdzic kalder Danmark "en modstander med høj kvalitet", og landstræner Franco Foda giver ligeledes udtryk for stor respekt for det danske landshold, der i de første to kampe har besejret Israel og Moldova med henholdsvis 2-0 og 8-0.

- Det bliver en meget, meget anderledes kamp mod Danmark. Vi skal være rigtig dygtige til at forsvare os samtidig med, at vi skal tro på vores evner i offensiven. Vi skal sørge for at være friske. Vi forbereder os godt til kampen, og så er jeg overbevist om, at vi kan tage de tre point i Wien, lyder det fra Østrigs landstræner.

Der er kickoff mellem Østrig og Danmark onsdag klokken 20.45.