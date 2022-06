Sur Hjulmand: - Horribelt og direkte farligt

Horribelt og direkte farligt for spillerne.

Sådan lød kritikken fra landstræner Kasper Hjulmand om et stort hul midt på banen på Ernst-Happel-Stadion i Wien.

Efter den danske sejr på 2-1 over Østrig i Nations League-kampen tog Hjulmand selv billeder af hullet med sin telefon, og det blev et tema på det efterfølgende pressemøde.

- Jeg sidder her med et par billeder af et kæmpestort hul midt på banen, som var direkte farligt for spillerne. Den var tung og fyldt med huller. Det her hul var helt horribelt, siger Hjulmand.

Flere spillere langede også kraftigt ud efter banen og især det omtalte hul midt på grønsværen.

- Der var et hul, der nok var en halv meter dybt. Det var midt inde på banen, og det er jo skidefarligt, hvis der er en, der løber ned i det. Man kan jo brække benet.

- Det er for dårligt, og det skal gøres bedre. Det kunne have ødelagt en karriere, men det skete heldigvis ikke, siger Andreas Skov Olsen til TV 2 Sport.

Ingen fotografer har taget billeder af hullet, men TV 2 har tv-billeder fra efter kampen, hvor hullet tydeligt ses.

Heller ikke Joakim Mæhle var tilfreds med banens tilstand.

- Det var som at synke ned i kviksand, det var helt vildt. Det var elendigt. En elendig bane. Det var over det hele, siger Mæhle og tilføjer:

- Man kunne se det under opvarmningen. Bare vi løb på tværs af banen, blev den trådt ned. Jo mere du trådte, jo hårdere blev den. Jeg tror, at hvis du spørger alle sammen, så var vores lægge ved at sprænges til sidst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danske fodboldspillere tjener store summer på at udøve deres sport, og mange af dem vælger at investere deres hårdttjente penge - her kan du læse en top-tre over, hvordan de investerer.