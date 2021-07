Sur Schmeichel: - Det har jeg aldrig sagt

Kasper Schmeichel tog pis på England før EM-semifinalen mod Danmark, da han spurgte ind til, om trofæet nogensinde havde været 'hjemme'.

Danmark tabte til England, der efter straffesparkskonkurrence tabte finalen til Italien.

En uge senere er der begyndt at florere citater, som angiveligt skulle være fra Kasper Schmeichel.

Problemet er bare, at Kasper Schmeichel aldrig har sagt de ord.

Foto: Lars Poulsen

Blandt andre har fotbollbible delt det falske citat på Twitter.

Citatet lyder: 'Jeg var ligeglad med, at Italien vandt, men jeg ønskede ikke, at England skulle vinde, på grund af det dårlige dommerarbejde i vores semifinale. Mit hjerte bløder stadig, fordi jeg personligt oplevede Sterling filme. Det var tydeligvis film, lød det falske citat altså.

Schmeichel tager nu afstand fra det:

- Jeg ved ikke, hvor dette 'citat' er kommet fra de sidste par dage. Det er totalt nonsens. Jeg har aldrig sagt det, og de her nyhedssider skal skamme sig for at viderebringe det uden en kilde, siger Kasper Schmeichel på Twitter.

Den danske keeper har været på ferie og kan nu se frem til en opstart med Leicester, inden Premier League starter op igen i løbet af august.