Surt show: Dansk stjernes kæreste løb med VM-billetten

VIBORG (Ekstra Bladet): De har været kærester i fire år, og de har prøvet at være modstandere før. Men med direkte VM-billetter på spil, var situationen trods alt lidt speciel, for nu lige at underdrive en anelse, da Pernille Harder og Magdalena Ericsson forlod banen i Viborg.

En overstadigt jublende svensker – og en sørgmodig dansker. Desværre! Sverige sikrede sejren og den direkte vej til den franske slutrunde næste sommer på det mål, Sofia Jakobsson scorede efter 58 sekunder af anden halvleg, mens danskerne lige i et minuts tid havde efterladt den mentale parathed i omklædningsrummet.

Magdalena Ericsson forlod for en stund de jublende holdkammerater og kom over til danskeren med et par trøstende ord og en solid krammer. Man kan jo godt være ked af det på andres vegne, selv om man selv lige har nået et drømmemål og en VM-slutrunde.

Kan du trods alt glæde dig på hendes vegne?

- Det er naturligvis blandede følelser. Jeg er super skuffet over, vi ikke kan gå direkte til VM, men selvfølgelig under jeg Magda at komme til slutrunden, siger Pernille Harder.

Og det kan jo være, du og Danmark også dukker op i Frankrig alligevel…

- Præcis.

Harder og Magda i en ordentlig krammer, inden svenskeren kunne juble videre med sine svenske kammerater. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

At Danmark overhovedet har muligheden for at kvale via playoff er et mindre mirakel. Kun de fire bedste af syv toere i puljerne får chancen i semifinaler og finaler i oktober og november, og Danmark slæbte sig kun lige akkurat med i den kvartet. Havde Island scoret på straffe og vundet hjemme over Tjekkiet, var de danske kvinder røget helt af banen.

Måske derfor var skuffelsen efter nederlaget trods alt til at fordøje, selv om spillerne i et par minutter ikke anede, om de var købt eller solgt.

- Jeg synes, at vi som minimum fortjener at komme i playoff. Nu skal vi hjem i klubberne og arbejde hårdt, og så kommer vi sikkert stærkere tilbage og i endnu bedre form – og så er vi klar til at give den gas, siger Pernille Harder.

- Lige efter kampen vidste vi ikke, hvordan det stod til med playoff. Det var først bagefter, da jeg gik ud for at høre: Er vi i playoff, eller hvad sker der – og det er vi heldigvis. Det er mega nederen, vi ikke går direkte til VM, for det ville virkelig være dejligt. Men nu skal vi bare holde fokus på playoff og tro på det, uden at være skuffede i alt for lang tid.

I har svært ved at skabe chancer!

- Ja. Vi mangler at true dem noget mere i deres bagkæde. Vi ved, de er rigtigt stærke i defensiven, og det har de vist til mange slutrunder. De forsvarer sig sindssygt godt, så der er ikke mange, der skaber chancer mod dem. Men… Vi burde have truet bagkæden noget mere, løbet noget mere igennem den. Vi vidste, de ville stå og vente på, vi skulle lave en fejl – og det gjorde vi så, siger en ærgerlig Pernille Harder.

Hun får med garanti ikke Stina Lykke at se i playoff-kampene mod enten Holland, Belgien eller Schweiz. Målmanden stoppede med fodbold i juni, men den klubløse keeper indvilligede i at tage Kroatien- og Sverige-kampene med.

Men nu er det slut.

- Vi lavede den aftale, at jeg tog disse to kampe med, og det betød, at jeg kunne holde mig i gang over ferien, siger den fynske målvogter.

- Jeg fortsætter ikke, det er slut nu, men jeg kommer selvfølgelig herop og hepper på pigerne, når de skal give den gas i playoff.

Se også: Stor triumf: Harder kåret til Europas bedste fodboldspiller

Se også: VM-drømmen knust: Sverige smadrer Danmark

Her er DBU's nye landshold