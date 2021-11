Suveræne Brasilien klar til VM

Brasiliens fodboldlandshold har som det første hold fra Sydamerika kvalificeret sig til næste års VM i Qatar.

Kvalifikationen kom i hus takket være en sejr på 1-0 over Colombia på hjemmebane i São Paulo natten til fredag dansk tid.

Midtbanespilleren Lucas Paqueta stod for den afgørende scoring, da han med sit svagere højre ben sendte bolden ind bag Colombias David Ospina efter en stikning fra Neymar i det 71. minut.

Med sejren slutter Brasilien sig til nationer som Danmark og Tyskland, der allerede har kvalificeret sig til slutrunden.

- Det her er frugten af det arbejde, vi har kæmpet for et stykke tid, siger matchvinderen Paqueta efter kampen.

- Nu er jeg nødt til at blive ved med at arbejde hårdt for at sikre min plads i VM-truppen, tilføjer han.

Brasilianerne topper den sydamerikanske VM-kvalifikation med 34 point efter 12 kampe - ni point foran Argentina på andenpladsen.

Slår rekorder i Sydamerika

Holdet har vundet sine seneste 11 hjemmekampe i VM-kvalifikationen og samtidig holdt buret rent i de seneste ti af dem. Begge dele er rekord i Sydamerikas VM-kvalifikation.

De øverste fire hold i puljen kvalificerer sig direkte til VM i Qatar, mens femtepladsen skal ud i en playoffkamp om at komme med.

Tredje og fjerdepladsen indtages i øjeblikket af Ecuador og Chile. Sidstnævnte overhalede i nat Colombia på fjerdepladsen ved at besejre Paraguay på udebane med 1-0.

Ecuador havde få timer forinden vundet 1-0 over Venezuela på hjemmebane.

Brasilien er den mest succesfulde nation i VM's historie med fem titler. Holdets seneste titel blev vundet i 2002 i Japan og Sydkorea.

Dengang besejrede holdet Tyskland 2-0 i finalen på to scoringer af angrebslegenden Ronaldo.