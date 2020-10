Suveræne dansk sejr: Klasseforskel

Danmark fik sin første sejr i Nations League-gruppespillet. Og det blev i særdeles overbevisende stil.

3-0 på udebane mod Island var udtryk for en fortjent sejr til et dansk mandskab, der slog til på afgørende tidspunkter i opgøret.

Et selvmål satte danskerne i gang kort før pausen, mens Christian Eriksen i begyndelsen af anden halvleg og et drømmehug fra Robert Skov satte tingene på plads i anden halvleg.

Nu venter et opgør mod gruppens tophold England onsdag på Wembley.

Artiklen fortsætter under billedet..

Danmark kunne juble over tre scoringer. Foto: HARALDUR GUDJONSSON/Ritzau Scanpix

Kontroversielt mål

Kasper Hjulmand startede med det, der på papiret lignede stærkeste opstilling.

De første 45 minutter blev lidt af en rodet affære. Danskerne havde bolden mest, men det førte sjældent til særlig meget.

Islændingene havde held med at stå kompakte og ikke give danskerne meget plads at spille på.

Men det lykkes alligevel for Danmark at score kort før pausen, da Runar Sigurjonsson blev noteret for et selvmål.

Christian Eriksen slog et hjørnespark, anfører Simon Kjær headede hårdt på må. Halldor Thor Halldorsson gav returbold, som Sigurjonsson uheldigt sendte i eget mål. Eller gjorde han det?

Det var på tv fra alle mulige vinkler svært at se, om bolden vitterligt var inde. Ingen af tv-billederne kunne klart afsløre, at der var mål. Men den svenske dommer Bojan Pandzic godkendte scoringen.

Artiklen fortsætter under tv-klippet..

Selvmål i Island: Danmark foran 1-0 lige inden pause

Ni år og fire måneder efter sit debutmål i 2-0 sejren over Island, scorede Christian Eriksen sit 33. landskampmål i begyndelsen af anden halvleg.

Et eminent kontramål, hvor Christian Eriksen løb solo og udplacerede den islandske målmand, Halldor Thor Halldorsson.

Artiklen fortsætter under tv-klippet..

Drømmestart på 2. halvleg: Eriksen på kontra til 2-0

Op i krogen

Robert Skov, som var Danmarks bedste i opgøret, scorede et perlemål efter pausen.

Venstrebacken var trukket med frem, fik en løs chance og sparkede bolden fikst op i krogen med det ’kolde’ højreben.

Artiklen fortsætter under tv-klippet..

Roberto Skov med kongekasse! Brager bolden op i hjørnet med højrefoden

Robert Skov satte et fornemt aftryk. Han var aggressiv, dynamisk og meget energisk på venstrekanten, hvor han lukkede godt af og viste fine offensive takter.

Men det er også værd at notere solide præstationer fra tre af de rutinerede: Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen.

Til gengæld er de tre forreste en smule udfordret. Faktisk stod Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg og Martin Braithwaite svagest i billedet.

Eneste skår i glæden var, at Andreas Skov Olsen blev båret ud til sidst.

Sejren til Danmark var vigtig af to årsager. Nu lever Kasper Hjulmands tropper i kampen om topplaceringen i gruppen, hvor England fik en vital sejr over Belgien søndag. Derudover ligner sejren en ny billet til A-gruppen i Nations League.

Samtidig var sejren ekstra vigtig i danskerne jagt på en seedning til det øverste lag med de bedste europæiske nationer, når der om få måneder trækkes lod til VM-kvalifikationsgrupperne. Aktuelt ligger Danmark og slås med Schweiz om en seedning til øverste lag. Og det kan få stor betydning for de danske muligheder for en plads til VM i Qatar i 2022.

