Suveræne Holland sikrer sig gruppesejr

Holland sikrer sig med en sikker 2-0-sejr over Østrig førstepladsen i Gruppe C

Seks point på kontoen, sejr i gruppen og blikket stift rettet mod 1/8-finalerne.

Sådan er EM-fakta for Holland, der med 2-0-sejren torsdag aften over Østrig sikrede sig arbejdsro til den sidste og ubetydelige kamp i Gruppe C mod allerede udslåede Nordmakedonien.

Her kan landstræner Frank de Boer tillade sig at prøve nogle nye ting af - for det lader til, at han allerede har en effektiv stamme klar på holdet.

For selv om cifrene mod Østrig indikerer en relativt tæt kamp, var der reelt aldrig spænding om udfaldet på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

På banen stod der nemlig som på tilskuerpladserne 'Oranje' over det hele. De hollandske stjerner trykkede østrigerne over hele banen og levnede dem sjældent plads i ret lang tid ad gangen – og der skulle da også kun gå ti minutter, før det gik galt for østrigerne.

Holdets store stjerne, David Alaba, nedlagde den meget offensive hollandske back Denzel Dumfries på kanten af straffesparksfeltet. Det konverterede VAR til et straffespark, som den formentlig kommende Barcelona-spiller Memphis Depay iskoldt omsatte til mål og gav hollænderne en drømmestart.

Memphis Depay fik endelig hul på mål-bylden, da han sikkert sparkede et straffespark ind. Foto: Peter Dejong/AFP/Ritzau Scanpix

Samme Depay kunne inden pausen faktisk have tegnet sig for et hattrick, da han halvvejs i halvlegen først sparkede tæt forbi stoplen, og dernæst kort inden pausen flugtede en gigantisk mulighed langt over mål.

I stedet kunne Østrig gå til pausen med tro på tingene, og det var da også dem, der kom bedst fra start i anden halvleg.

Men nøjagtig som det var tilfældet i testkampen mod Danmark inden EM, kunne østrigerne ikke holder dampen oppe, og et massivt hollandsk pres gav pote med 20 minutter igen

Her fik østrigerne en lektion i kontraspil, da Memphis Depay sendte netop indskiftede Donyell Malen afsted fra banens midte. Den unge AZ-spiller havde overblikket i orden og spillede uselvisk den fremstormende Denzel Dumfries helt blank til en sikker 2-0-scoring.

Færdigt arbejde for hollænderne, der nu kan forberede sig på at møde en treer fra enten Gruppe D, E eller F, mens Østrig mandag skal møde Ukraine i en direkte duel om andenpladsen og sikkert avancement i gruppen.