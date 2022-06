Svært at lokke Eriksen væk

Det ligger i kortene, at Christian Eriksen fortsætter i Premier League, hvor han har haft så stor succes i sin karriere – den store beslutning om fremtiden sker snart

Søndag var det præcis ét år siden, Christian Eriksen kollapsede i Parken og svævede mellem liv og død.

Ét år efter er der på mange måder sket lidt af et mirakel.

For Christian Eriksen er ikke blot vendt retur til grønsværen. Han har gjort det med enorm klasse og fik karrieren tilbage på sporet i rekordfart.

Christian Eriksen fra 2-1 sejren over Frankrig, hvor han brændte en stor friløber til sidst. Foto: Lars Poulsen.

Mandag aften træder han igen ind på Parkens græstæppe, når Danmark møder Østrig i Nations League. For Eriksen er ikke en af dem, landstræneren har behov for at rotere med på trods af fire kampe på ti dage.

- Christian er ikke slidt ned, han har altid spillet mange kampe og er i rigtig god fysisk forfatning, siger Kasper Hjulmand.

Blot én måned efter han spillede sin første kamp for Brentford, gjorde han også comeback på landsholdet. Med klasse og en toppræstation i 2-4 nederlaget mod Holland, hvor han tilmed scorede i den halvleg, han fik på banen.

Christian Eriksen har leveret stærkt på landsholdet, efter han vendte retur i marts oven på det frygtelige kollaps i Parken 12. juni sidste år. Foto: Lars Poulsen.

Aftalen med Brentford var kortvarig efter et ønske fra både klub og Christian Eriksen. Ingen vidste, hvordan han ville præstere, eller om han kunne genfinde sit høje, stabile topniveau.

Men det gjorde Eriksen på rekordtid. Trådte i karakter som en stor profil og markant skikkelse i Premier League.

Og nu står han som en fri fugl med månedens udgang, når Brentford-aftalen udløber.

Christian Eriksen kommer ikke til at bekymre sig særlig længe og meget om sin karriere.

For der vil være masser af muligheder for den 30-årige danske landsholdsprofil, når han skal vælge sin fodboldmæssige fremtid.

Christian Eriksen i centrum. Det er han også i transfersagaen om den spillemæssige fremtid. Tottenham må være favoritter til at hente ham tilbage til klubben. Foto: Lars Poulsen.

Pilen peger næsten udelukkende mod Premier League. Det er også her, han har spillet det bedste fodbold i sin karriere.

Tottenham, Brentford, West Ham, Leicester, Manchester United og nyrige Newcastle vil være dem, der forsøger at overtale danskeren til en aftale.

Tottenham er den ubetingede favorit, fordi han her vil få muligheden for at blive udfordret på øverste hylde i Champions League fodbold.

Det trygge og sikre valg er Brentford, hvor han med garanti vil spille en hovedrolle på et hold, som bliver formet efter ham.

Christian Eriksen tager situationen helt roligt. Han har ikke travlt med at finde en ny klub. Foto: Lars Poulsen.

På træningsbanen i Helsingør har Christian Eriksen afvist at tale konkret om sine fremtidsplaner, men han vedkender, at situationen er gunstig. Og han føler sig på ingen måder presset til at træffe en hurtig beslutning om fremtiden.

Den skal hverken træffes i dag eller i morgen. Eriksen kan reelt vente én måned, når pre-season begynder i Premier League-klubberne.

- Jeg føler mig på ingen måder stresset over den beslutning, jeg skal træffe om min fremtid, siger Christian Eriksen.

Når Christian Eriksen skal vælge klub, kan kontraktlængden også spille ind. Han er fyldt 30, og den nye kontrakt kan blive den sidste store i karrieren.

Han har dog været dygtig til at passe på sin krop, har meget sjældent været skadet, så Eriksen kan sagtens være topspiller, til han er 35-36 år.

