Svært at vænne sig til

Landsholdets ulykkesfugl. Det prædikat vil efterhånden ikke være forkert at plastre på Kasper Dolberg.

For den 24-årige Nice-spiller har godt nok været uheldig de seneste par år. Uheldene er nemlig væltet ind over ham i en lind strøm.

Hør blot her: Tre gange har han været coronaramt, holdkammerat stjal hans dyre ur i omklædningsrummet, han havde indbrud i sit hjem. Og for nylig blev han kritiseret af sin træner. Uheldene stoppede ikke her for Dolberg, der i november også lige blev ramt af sukkersyge.

Kasper Dolberg har lagt bekymringerne bag sig. Men han har godt nok været uheldig: Tre gange coronaramt, indbrud i sit hjem, holdkammerat, der stjal hans ur, utilfredshed med hans spil fra cheftræneren og så lige en gang sukkersyge oven i det hele. Foto: Lars Poulsen.

Derfor var han ikke med landsholdstruppen til kampene mod Færøerne og Skotland.

Men nu er midtjyden tilbage i vante omgivelser på landsholdet, hvor han kan lægge alle bekymringerne til side for en stund for at fokusere på de forestående kampe mod Holland og Serbien.

- Når der sker den slags, som jeg har oplevet, så er det noget lort. Men det er jo ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Jeg er kommet over det. Er kommet videre, og det har ikke været noget, jeg har gået og haft det skidt over, forklarer Kasper Dolberg på træningsbanen i Marbella, hvor landsholdet træner til og med torsdag.

Men det har alligevel været en stor udfordring at blive ramt af sukkersyge. Dommen fik han tilbage i november, og det har betydet livsstilsændringer for angriberen.

Kasper Dolberg havde det lidt svært med sukkersygen i starten, men nu har han det under kontrol. Foto. Lars Poulsen.

Der gik dog et stykke tid, før lægerne fandt ud af, at det var sukkersyge.

Kasper Dolberg blev i efteråret klar over, at der var noget galt i forbindelse med en af kampene i ligaen.

- Jeg var lidt træt og gik og hang lidt. Jeg prøvede at finde ud af, hvad der var årsagen. Enten sov jeg ikke nok, eller også sov jeg for dårligt.

- Jeg fandt for alvor ud af, at noget var galt efter en kamp, vi havde spillet i ligaen, hvor jeg fik det skidt lige efter kampen.

- Jeg havde godt nok spillet kampen færdig, men måtte tilses af en læge. Det var her, processen blev sat i gang, forklarer Kasper Dolberg, der før hvert måltid skal tage sin insulin.

- Det har selvfølgelig været noget, jeg har skullet vænne mig til. På den måde har det været lidt svært i starten. Og selvfølgelig har det påvirket min hverdag.

- For jeg har selvfølgelig været lidt usikker på, om jeg fik for meget eller ramte det. Men nu er jeg ved at få styr på det, siger Kasper Dolberg.

Kasper Dolberg på vej til træningen i Marbella, Sydspanien, hvor landsholdet træner på Marbella Football Center frem til torsdag. Foto: Lars Poulsen.

Ikke nok med at Dolberg har kæmpet med meget uden for banen det seneste års tid, så har der også været særlige udfordringer på banen.

For cheftræner Christophe Galtier kritiserede ham offentligt. Nice-træneren krævede mere af danskeren, og det var en overraskelse, at han ikke havde fået klar besked på tomandshånd.

- Jeg har ikke talt med ham om det, men det kom lidt bag på mig, at jeg skulle læse om det i medierne.

- Jeg har ikke haft ham så længe, han skal nok lære mig lidt bedre at kende. Jeg er sikker på,at han ikke mener, jeg skal ændre min personlighed, siger Kasper Dolberg.

