Svarer på voldsom kritik

Fodboldlandsholdets markering om forhold for migrantarbejdere i Qatar er med til at skabe synlighed og debat om problematikken.

Det mener Dansk Boldspil-Unions (DBU) direktør, Jakob Jensen, som ikke er enig i en kritisk meddelelse fra Danske Fodboldfans oven på spillernes trøjeprotest søndag aften før kampen mod Moldova.

- Vi er ikke nødvendigvis enige i alt, hvad de skriver, men det er helt fint, at fansene tager stilling, siger han.

- Jeg synes, at den aktion, der blev lavet fra spillernes side i går (søndag, red.), var rigtig god. Det er en bevægelse hen imod, at flere forbund og landshold kommer med.

- Hollænderne har været ude med samme udtryk, som vi har. Og det, at spillerne på tværs af lande stiller sig sammen, vil styrke fokus på de kritisable forhold, der er i Qatar, siger direktøren.

Danske Fodboldfans, der repræsenterer tilhængere af danske klubber og landshold, retter kritik af landsholdets markering, som i en pressemeddelelse bliver kaldt 'en ommer'.

Før kampen bar spillerne t-shirts med beskeden 'football supports change' (fodbold støtter forandringer). Men fansene savner blandt andet konkrete krav til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Qatar.

DBU har gennem en lang periode været kritisk, påpeger Jakob Jensen.

- Vi har formuleret en række forskellige kritikpunkter, som vi har rejst i forskellige sammenhænge.

- Det har vi gjort de seneste fem år, og at spillerne nu har været fremme med trøjen, sætter fokus på det. Det viser, hvad fodbolden kan, når spillerne stiller sig samlet frem.

- Så kommer der fokus, som vi sådan set ønsker, og som gør, at folk i Fifa og Qatar er nødt til at forholde sig til den kritik, som vi fra DBU har rejst gennem fem år på en række punkter, siger han.

Idéen er, at trøjerne skal signeres og bortauktioneres. Pengene skal gå til de organisationer, som hjælper med at forbedre forholdene for migrantarbejdere i Qatar.

Ifølge Danske Fodboldfans er det kritisabelt, at det ender med at være de interesserede fans, som skal betale for trøjerne og dermed støtten til migrantarbejderne.

- Det står enhver frit for, om de ønsker at bære den samme trøje, lyder det fra direktøren.

- Vi synes, at det har været væsentligt at sende som signal, at hvis nogen ønsker at støtte det fine budskab, som spillerne gik ud med i går (søndag, red.), og hollænderne gik ud med i forgårs, og som andre også kommer til at gå ud med, så har vi mulighed for at støtte det ved at købe en trøje, hvor det samlede beløb går direkte til at hjælpe de organisationer, der hjælper migrantarbejdere.

Debatten om næste års VM-slutrunde i Qatar har været stor, siden den britiske avis The Guardian for nylig regnede sig frem til, at mindst 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM i 2010.

I løbet af den seneste uge har landsholdene fra Holland, Tyskland og Norge sat fokus på migrantarbejdernes forhold i Qatar med forskellige trøjer.

DBU-direktøren kan ikke svare på, om der kommer flere markeringer fra danskerne.

- Man kan forvente, at vi fastholder den kritiske linje, vi har haft fra DBU's side hele tiden. Vi intensiverer den og fortsætter med at kritisere de forfærdelige forhold, vi ser i Qatar.

- Hvad spillerne gør, er op til spillerne. Men jeg ved, at de er optagede af det, og vi er glade for, at de stiller sig frem. Vi tror på, at når de som rollemodeller stiller sig frem, kommer det til at skabe en endnu større forandring, siger han.

DBU vil ikke boykotte VM i Qatar, men har ved flere lejligheder pointeret, at 'kritisk dialog' og 'tilstedeværelse' er vejen frem.

