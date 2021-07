Svarer tv-ekspert igen: Det er løgn

Den tidligere Manchester United-anfører Roy Keane langede sent i går aftes hårdt ud efter Raheem Sterling og Jack Grealish for ikke at sparke i straffesparkskonkurrencen i EM-finalen mod Italien.

- Hvis du er Sterling eller Grealish, kan du ikke bare sidde der og se en ung knægt gå op for at tage straffespark i stedet for dig, lød det fra den nuværende tv-ekspert på ITV med henvisning til at unge Bukayo Saka og Jadon Sancho brændte de afgørende spark.

Raheem Sterling og Jack Grealish sparkede ikke, men det var ikke med sidstnævntes gode vilje, skriver han nu på Twitter.

- Jeg sagde, jeg ville tage et, indleder Jack Grealish.

- Træneren har taget så mange rigtige beslutninger i denne turnering, og det gjorde han også i aftes. Men jeg vil ikke høre folk sige, at jeg ikke ville sparke, når jeg sagde, jeg ville, skriver han.

Harry Kane og Harry Maguire scorede på deres spark, mens Marcus Rashford, 21-årige Jadon Sancho og 19-årige Bukayo Saka alle brændte for England.

Gareth Southgate har efterfølgende sagt, at han besluttede, hvem der skulle sparke. Både Marcus Rashford og Jadon Sancho blev specifikt skiftet ind til allersidst for at kunne deltage i straffesparkskonkurrence, men Saka blev skiftet ind i den ordinære spilletid.