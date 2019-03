Svensk ballade: Nu tager sagen ny drejning

- Han spiller igen i weekenden, lyder det overraskende i Tyskland, for var det så en skade eller utilfredshed med landstræneren, der fik stjernen Emil Forsberg til at forlade den svenske landsholdslejr

Der blev talt om ballade i de svenske medier, da Emil Forsberg umiddelbart efter lørdagens EM-kvalifikationssejr mod Rumænien forlod landsholdslejren - angiveligt på grund af utilfredshed med landstræner Janne Andersson.

Siden har det svenske landshold haft travlt med at kommunikere ud, at Forsberg altså har forladt lejren, fordi han er så skadet, at han ikke kan spille arvefjendeopgøret tirsdag ude mod Norge.

Men nu melder tyske Bild om ny udvikling i sagen med den højtprofilerede RB Leipzig-spiller.

- Træner Ralf Rangnick ser frem til Forsbergs hurtige hjemkomst forud for kampen mod Hertha på lørdag. Specielt fordi Forsberg ifølge vores informationer igen vil være fit nok til at spille kamp, lyder det.

Dermed tyder Forsbergs skade altså ikke på at være så alvorlig, og i Sverige skaber det også overskrifter, for hvorfor kan han så ikke spille tirsdag aften, når det gælder livsvigtige point i EM-kvalifikationen ude mod ærkerivalerne fra Norge.

Rygterne om, at Forsberg havde forladt den svenske landsholdslejr, opstod allerede lørdag aften efter kampen, men søndag morgen fortalte den svenske landsholdschef Stefan Petterson, at Forsberg skam stadig var i lejren.

Få timer senere måtte man så korrigere.

- Det er selvfølgelig meget trist, at Emil må forlade os, men det er desværre ikke helt overraskende, da han næsten lige er kommet tilbage fra en længerevarende skade. Emil og jeg er fuldkommen enige om, at det er den klogeste beslutning lige nu, sagde landstræner Janne Andersson til forbundets hjemmeside.

Janne Andersson må svare på spørgsmål om Forsberg i stedet for spørgsmål om Norge. Foto: 10010 Janerik Henriksson/TT/Ritzau Scanpix

Selv peger Forsberg også på skaden som årsagen til sit landsholdsexit forud for Norge-kampen.

- Jeg følte en lille forstærkning. Vi ville ikke tage nogen risiko. Det var derfor, jeg tog tilbage til Leipzig, siger Forsberg.

Men skaden er altså ikke værre end, at Forsberg kan spille allerede i weekenden.

Rygterne har da også længe peget i retning af en anden årsag til uroen. Emil Forsberg skulle ikke have det bedste forhold til landstræner Janne Andersson og hans spillestil. Og da Forsberg så blev udskiftet i 2-1-sejren mod Rumænien, blev det for meget.

I mere end et døgn har debatten i Sverige derfor handlet om Forsberg og forsvindingsnummeret.

- Åbenbart er der nogen eller noget, der vil have lidt ballade. Men jeg kan ikke spekulere i de oplysninger, du får fra journalister. Det er trist, og det er klart, at det forstyrrer og tager energi, siger Janne Andersson til Expressen.

- For os er det en unødvendig energilækage. Naturligvis taler vi om det, når I skriver sådan noget. Emil undrede sig også over, hvor helvede det kom fra. Vi siger det samme. Hvor kommer det her fra, siger landsholdschef Stefan Petterson.

Norge tabte deres første kamp i EM-kvalifikationen med 1-2 i Spanien, mens Sverige altså slog Rumænien 2-1, så kampen tirsdag aften er ret så vigtig for begge lande, der formentlig kæmper om placeringerne efter Spanien.

