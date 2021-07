Svensk bomber stopper på landsholdet

Efter 13 år, 90 optrædener og 24 mål stopper Marcus Berg på det svenske landshold.

Det fortæller den svenske veteranangriber fredag til den svenske avis Göteborgs-Posten.

34-årige Berg deltog ved EM for Sverige og var på banen i alle holdets fire kampe.

- Det er skide sjovt (at være på landsholdet, red.), men det tager tid og energi. Det koster meget at være med på landsholdet, siger Berg til Göteborgs-Posten.

- Jeg bliver 35 i år, og jeg ved fra mig selv, at det ikke er en pris, jeg er villig til at betale. Jeg vil lægge alt fokus nu og her, så jeg forhåbentlig holder et par år mere.

Marcus Berg fik sin landsholdsdebut i en testkamp mod Tyrkiet i 2008 og har siden blandt andet været med til at spille Sverige i VM-kvartfinalen i 2018.

- Jeg ser tilbage på tiden (på landsholdet, red.) som fantastisk. Jeg har været med til at tage Sverige til en VM-kvartfinale og en EM-slutrunde, hvor vi gik videre. Så jeg er ekstremt glad og stolt over det, jeg og holdet har lavet, siger svenskeren.

Marcus Berg er denne sommer skiftet tilbage til IFK Göteborg, hvor han også startede sin professionelle karriere i 2005. I mellemtiden har han spillet for blandt andet Hamburger SV og Panathinaikos i Grækenland.