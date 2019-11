Svensk EM-fest skæmmet: - Skal jeg stoppe kampen?

Alexander Isak blev under den svenske 2-0-sejr i Rumænien udsat for racistiske tilråb fra tribunerne. Dommeren var klar til at fløjte kampen af, men den unge svenske angriber mente ikke, at det var nødvendigt

Sverige kvalificerede sig med en 2-0-sejr over Rumænien fredag aften til EM-slutrunden, men den svenske festaften blev skæmmet af en flok rumænske fans i Bukarest.

De havde meget svært ved at opføre sig ordentligt og udsatte Alexander Isak for racistiske tilråb. Dommeren, italienske Daniele Orsato, var klar til at afbryde kampen.

Han lod det være op til Isak, som dog ikke mente, at det var nødvendigt.

- Jeg valgte ikke lade mig påvirke af det. I sidste ende er det jo det, som de ønsker. Dommeren sagde, at han kunne stoppe kampen, men jeg sagde til ham, at det ikke var nødvendigt, sagde den 20-årige svenske angriber ifølge Aftonbladet efter kampen i den rumænske hovedstad.

Der har tidligere været problemer med de rumænske fans, og mod Sverige måtte spillet stoppes i 1. halvleg, da et kanonslag blev kastet ind på banen, mens der samtidig blev anvendt pyroteknik på tribunerne.

Senere blev Isak i udsat for racistiske tilråb og abelyde fra lægterne. Dommer Orsato havde en kort samtale med Isak, hvor han altså lod det være op til svenskeren, om kampen skulle fløjtes af.

Det var hen mod slutningen af opgøret, og Sverige førte 2-0.

Real Sociedad-spilleren kaldte de rumænske fans opførsel for utrolig trist og fik selv stor ros og mange opmuntrende ord for sin måde at håndtere de hjernedøde tilråb.

- Jeg kan forstå, at det var meget tæt på, at kampen skulle afbrydes. Men Isak ønskede, at vi skulle fortsætte, at vi skulle spille kampen færdig og så fejre med fansene.

- Det var meget stærkt af Isak at tage den beslutning med tanke på hans alder, sagde den rutinerede svenske kaptajn Andreas Granqvist til Aftonbladet.

