Svensk EM-kaos: Aflyser alt!

Tiden mellem kampene ved sommerens EM ser ud til at blive en smule mere kedelig og besværlig end normalt for de svenske landsholdsspillere.

Således har Sveriges fodboldforbund besluttet at indføre flere restriktioner for at begrænse samværet mellem spillerne og staben under turneringen.

Det sker, efter at to spillere tirsdag blev testet positive for covid-19.

Det oplyser forbundet på sin hjemmeside efter et krisemøde mellem landsholdsledelsen og holdets lægestab i Göteborg tirsdag aften.

Her blev det blandt andet besluttet at aflyse alle planlagte fællesaktiviteter indendørs under slutrunden.

Daglige lyntests

Fælles rejser i bus vil blive holdt på et minimum, mens spillerne også skal gennemføre daglige lyntest og et øget antal pcr-test.

Samtidig indføres der begrænsninger på, hvor mange spillere der på samme tid må opholde sig til indendørs holdmøder og i træningslokaler.

Alexander Isak og Victor Lindelöf på træningsbanen forud for EM. Foto: Erik Simander/AP/Ritzau Scanpix

- Alle spillere på holdet er blevet informeret om disse ændringer i løbet af aftenen, oplyser forbundet efter mødet.

Juventus-spilleren Dejan Kulusevski var tirsdag den første i Sveriges trup til at blive testet positiv for covid-19. Få timer senere blev midtbanespilleren Mattias Svanberg også testet positiv.

De er begge blevet isoleret fra resten af holdet.

'Der går mindst en uge med Dejan'

Sveriges holdlæge Anders Valentin oplyste tidligere tirsdag til Aftonbladet, at Dejan Kulusevski går glip af Sveriges første kamp ved EM på mandag mod Spanien på grund af den positive test.

- Vi følger det svenske folkesundhedsagenturs anbefalinger. Du skal være hjemme i syv dage, hvoraf to skal være uden symptomer. Vi håber på et kort sygdomsforløb. Men der går mindst en uge (før Kulusevski er klar, red.), sagde han.

Udmeldingen kom, inden det stod klart, at Mattias Svanberg også var smittet.

21-årige Kulusevski er en stor profil på det svenske hold. Han står noteret for 13 A-landskampe med en enkelt scoring til følge.

Sverige er ved EM også i gruppe med Polen og Slovakiet.