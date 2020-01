Svensk landshold frygter flyvetur

Selv om de lige nu er at finde under varmere himmelstrøg, og de spiller fodbold på gode baner og med gode landsholdskollegaer, er de bekymrede i den svenske ligalandsholdslejr.

Sveriges ligalandshold er aktuelt i Qatar for at spille et par testkampe, der måske kan give landstræner Janne Andersson svar på, hvem de sidste i truppen til sommerens EM-slutrunde skal være.

Men der er en konflikt mellem USA og Iran, der lige nu overskygger fodbolden.

Og efter et fly er styrtet ned i Iran onsdag, og man ikke ved, hvordan det er styrtet ned, er de i Sverige ekstra bekymrede. Dels ligger Qatar ikke langt fra Iran, dels skal Sverige flyve over Iran, når spillerne og landstrænerteamet på mandag skal hjem.

- Det er ikke så sjovt. Vi har haft kontakt med folk hjemme i Sverige og ved ambassaden, og vi bliver informerede, hvis der er noget, der ændrer sig. Jeg synes, det er ubehageligt, at sådan nogle ting kan ske, og man tænker, hvad det næste kan være. Set fra et større perspektiv er det skræmmende, siger Janne Andersson, svensk landstræner, til Expressen.

Simon Hedlund og det svenske ligalandshold skal flyve over Iran. Foto: Lars Poulsen

Ombord på flyet på mandag er Simon Hedlund fra Brøndby IF og Joel Andersson fra FC Midtjylland. Med er også tidligere Hobro-spiller Anel Ahmedhodzic, der lige er vendt retur til Malmö FF.

Senere i januar tager FC Midtjylland på træningslejr til Dubai, der ligesom Qatar ligger tæt på Iran, men meldingen går fra FC Midtjylland-lejren på, at man lige nu ikke er bekymrede, da der stadig er noget tid til, man skal afsted.

