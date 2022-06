Svensk mareridt: Det er pinligt!

Nedturen fortsætter for svensk landsholdsfodbold.

Tilbage i marts led Sverige et nederlag til Polen i den afgørende kamp om at komme med til VM, og denne søndag tabte svenskerne for anden gang på en uge til Norge og ikke mindst Erling Braut Haaland, der igen skød Sverige sønder og sammen i 3-2-sejren.

I mellemtiden har Emil Forsberg og holdkammeraterne såmænd også lige tabt til Serbien.

Der er krise i Sverige, hvor man i kølvandet på søndagens nederlag mod Norge ser på fremtiden med bange anelser.

- Danmark er gået forbi os, Norge begynder også at slå os igen. Hvad bliver det næste? Kommer Finland også? Det er de spørgsmål, jeg stiller mig selv, siger den tidligere Manchester United-spiller Bojan Djordjic, der arbejder som ekspert på svenske Viaplay, ifølge Aftonbladet og fortsætter:

- Forsvarsspillet har været ikke-eksisterende. Jeg tror ikke, folk kan være tilfredse. Vi kan komme med undskyldninger, men hvis du spørger mig, er jeg forbandet over, at vi har tabt to kampe i træk mod Norge.

De svenske medier giver da også landsholdet en hård medfart.

- To nederlag på otte dage mod Norge? Lillebror Norge! Det føles faktisk lidt pinligt, skriver Expressen, der kalder det for "et svensk mareridt".

I Norge er glæden naturligvis stor, og det er ikke kun superstjernen Erling Braut Haaland, der hyldes efter nedsablingen af Sverige. Det samme gør landstræner Ståle Solbakken. Avisen VG bemærker blandt andet, at den tidligere FCK-træner "ramte alt rigtigt".

Foruden Erling Braut Haaland scorede den tidligere FC Midtjylland-profil Alexander Sørloth for Norge, mens de svenske mål blev sat ind af Emil Forsberg og Viktor Gyökeres.