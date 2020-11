Svenskerne undrer sig: Ingen landstræner vil spille den

Björn Olsen, der er professor i infektionssygdomme, forstår ikke, at kampen mellem Danmark og Sverige bliver gennemført. - Afblæs den, lyder hans råd

Coronaen har ramt den danske landsholdslejr i Helsingør, men DBU insisterer på, at onsdagens træningskamp mod Sverige i Brøndby bliver gennemført.

I forvejen var der udsigt til, at Danmark ville stille med et forstærket B-hold, da en række profiler på grund af karantæneregler er blevet tvunget til at blive i England.

Efter tirsdagens coronaudbrud (Robert Skov er smittet og otte spillere og landstræner Kasper Hjulmand er sendt i isolation) ligner det med lidt god vilje nu et dansk C-hold.

Mangler 18 spillere I alt 18 spillere er ude til kampen mod Sverige. Coronasmittede: Robert Skov og Anders 'AC' Christiansen (sidstnævnte mødte ikke op i lejren).

Isolererde: Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Jesper Hansen, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Stoppet på grund af karantæneregler (måtte ikke rejse til Danmark): Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre-Emile Højbjerg. Vis mere Luk

På den anden side af Øresund undrer man sig over, at kampen pinedød skal spilles.

Sverige har en håndfuld spillere fra de britiske øer, som ikke kan deltage, og nu tvinges de blågule så i kamp mod et dansk mandskab, der i værste fald kan have corona-smittede på holdkortet.

- For at bruge fodboldsprog - afblæs den kamp, siger Björn Olsen, der er professor i infektionssygdomme, til Sportbladet.

Björn Olsen roser den resolutte danske indsats, men har svært ved at se logikken i, at testkampen gennemføres med tanke på den kaotiske coronasituation.

Flere danske spillere kan ifølge Björn Olsen være smittede, og svenskerne udsættes for en potentiel fare.

- En nærkamp kan række. Det er jo svært at holde afstand under en kamp. Der findes en åbenlys risiko, hvis man står og råber ad hinanden som modstandere under kampen, siger Björn Olsen og fortsætter:

- Det lyder mærkeligt, at man midt under en pandemi spiller en træningskamp med nogle afbudsramte hold med mistænkt smitte hos det ene - det lyder en anelse bizart.

Landstræner Kasper Hjulmand misser også kampen mod Sverige. Han er gået i selvisolation. Foto: Lars Poulsen

Også den tidligere FCK-træner Hans Backe har svært ved at forstå, at der skal spilles testkamp mellem Danmark og Sverige onsdag aften, men det beror mere på et presset program end coronasituationen.

- Den er tvunget igennem af økonomiske hensyn. Fik jeg lov at bestemme, skulle den ikke spilles. Der findes ingen landstræner, som vil spille en træningslandskamp, når man bagefter har to gældende kampe lørdag-tirsdag (Sverige spiller lørdag og tirsdag i Nations League, mens Danmarks kamp ligger søndag og onsdag, red.).

- Belastningen (på spillere, red.) er brutal allerede, siger Backe, der skal kommentere kampen for svensk TV4.

