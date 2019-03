Sverige får god start på EM-jagt

Robin Quaison og Viktor Claesson scorede Sveriges mål, da holdet lørdag aften skød hul på EM-kvalifikationen med en sejr.

Hjemme på Friends Arena i Stockholm vandt Sverige 2-1 over Rumænien og sikrede sig dermed en noget nær perfekt start på EM-jagten.

Sverige, der i efteråret vandt sin pulje i Nations League over Rusland og Tyrkiet, gik lørdag til pause foran 2-0.

Mainz-angriberen Robin Quaison lagde for. 33 minutter inde i kampen prikkede han bolden forbi keeperen ved forreste stolpe.

Og syv minutter senere hamrede Viktor Claesson resolut bolden i kassen, da han fik den på kanten af feltet og fordoblede svenskernes føring.

Rumænien pressede fra anden halvlegs start, og i det 58. minut lykkedes det gæsterne at finde netmaskerne. Claudiu Keserü afsluttede et flot angreb ved at pande bolden i mål.

Havde den tidligere FC København-målmand Robin Olsen ikke stået i vejen for en stor rumænsk chance til sidst, kunne gæsterne have fået det ene point med hjem.

Men Olsen var på plads, og Sverige kom planmæssigt fra start i puljen.

Foruden Sverige og Rumænien er Spanien, Norge, Færøerne og Malta placeret i gruppe F.

De to sidstnævnte mødtes samtidig på Malta, hvor middelhavsnationen bragte sig foran 1-0 mod Lars Olsens færøske mandskab på mål af Kyrian Nwoko.

Malta blev reduceret til ti mand, men Færøernes Brandur Hendriksson brændte et straffespark midtvejs i anden halvleg.

Den færøske skuffelse blev en realitet, da Maltas Steve Borg scorede til 2-0 fra straffesparkspletten. Færøerne reducerede til 1-2 til slut, men det gav ingen point.

