Sverige kæmper sig til point mod spansk overmagt

Jävla bra.

De svenske EM-spillere havde grund til at knytte en næve og og glæde sig over EM-åbningen. For på svære betingelser i lumre Sevilla fik de blå-gule underdogs fightet et enkelt point ind på kontoen mod den spanske stormagt.

Det var på ingen måde spektakulært, men i bund og grund meget fortjent, at kampen i Gruppe E endte uden scoringer. For selv om spanierne var suverænt mest på bolden, så formåede de ikke for alvor at blive farlige.

Mest i kampens start faktisk, hvor den halvt danske Robin Olsen efter et kvarter måtte hive en superredning ud af ærmet på Ferran Torres' hovedstød.

Og små ti minutter inden pausen var Álvaro Morata helt alene mod Olsen, da Marcus Danielson formåede at sparke helt forbi bolden. Men Atlético-angriberen leverede en total-kikser og sendte bolden forbi mål.

Symptomatisk for spanierne, der totalt dominerede. Og så - umiddelbart efter i den anden ende af banen - fik Alexander Isak vristet sig endnu mere fri end Morata.

Men svenskerens afslutning gik via Marcos Llorentes skinneben på stoplen og derefter lige i næverne på målmand Unaí Simón. En gigantisk chance til svenskerne, der dog ikke kendte deres besøgelsestid.

Til gengæld havde de Isak, der konstant var en kilde til uro i den spanske defensiv - som et kvarter inde i anden halvleg, hvor Sociadad-forwarden oksede tre modstandere ned og spillede Marcus Berg helt blank foran mål. Men Berg brændte på det skammeligste og gav spanierne mod på en voldsom slutspurt.

Her var der reelt tale om en belejring, mens den spanske armada konstant smed kanonkugler ind i Robin Olsens målfelt.

Det var tæt på, da indskiftede Gerard Moreno headede på mål i overtiden - men Robin Olsen fandt en ny superredning frem, mens en flok heroisk kæmpende markspillere løb en ekstra meter og ofrede sig for holdkammeraterne.

Den slags er guld værd i en EM-turnering. Og det kan et enkelt point også vise sig at være.