Sverige melder trio klar til finale efter coronasmitte

De svenske håndboldherrer bliver forstærket markant til søndagens EM-finale mod Spanien.

Trioen Hampus Wanne, Niclas Ekberg og Felix Claar er alle igen til rådighed for Sverige. Det oplyser Sveriges landstræner, Glenn Solberg.

De tre spillere er tidligere blevet testet positive for coronavirus og var ikke med i semifinalen fredag aften mod Frankrig.

- Vi får at se, hvordan vi sætter holdet. Vi har ikke taget nogen beslutning endnu, siger Glenn Solberg til håndboldlandsholdets hjemmeside ifølge TT.

Sverige har nu 22 spillere til rådighed. Inden søndag klokken 12 skal holdet udtage en trup på 19 spillere til finalen. Ud fra den skal svenskerne inden klokken 17 vælge de 16 spillere på holdkortet til finalen.

- Vi har mange tilgængelige spillere lige pludselig. Det er godt for holdet, men svært for mig, som skal vælge 16 mand. Vi har fået en del at tænke på, siger Glenn Solberg.

Finalen mellem Sverige og Spanien spilles søndag klokken 18 i Budapest. Danmark spiller om bronzen søndag klokken 15.30.