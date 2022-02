Sverige nægter også at møde Rusland i VM-kvalen

Sverige melder sig nu i koret over de lande, der ikke ønsker at møde Rusland i VM-kvalifikationen i marts

Flere og flere lægger Rusland på is, efter nationen har invaderet Ukraine.

Tidligere lørdag blev det en kendsgerning, at Polen ikke har interesse i at spille mod Rusland, når VM-kvalifikationen fortsætter i marts, og nu går vores naboer fra Sverige i Polens fodspor.

Det oplyser det svenske fodboldforbund (SvFF) på sin hjemmeside, efter bestyrelsen har drøftet det lørdag. Det betyder, at det svenske herrelandshold ikke skal spille en eventuel playoff-kamp mod russerne.

- Den ulovlige og dybt uretfærdige invasion af Ukraine gør i øjeblikket al fodboldudveksling med Rusland umulig, siger forbundets formand Karl-Erik Nilsson.

- Vi opfordrer derfor FIFA til at beslutte, at playoff-kampene i marts, hvor Rusland deltager, bliver aflyst. Men uanset hvad FIFA vælger at gøre, så spiller vi ikke mod Rusland i marts.

- Vi har svært ved at tro på, at FIFA ikke vil følge vores opfordring. Rusland kan ikke være med, så længe dette vanvid fortsætter.

Efter planen skal Rusland møde Polen i Moskva 24. marts, og Sverige byder Tjekkiet op til dans samme dato. Vinder Rusland, skal Sverige møde russerne, hvis de blågule sejrer over Tjekkiet.

Men Polen vil som nævnt heller ikke stille op mod Rusland, så det kan ende med at blive en kabale, der ikke kan gå op. Det kan du læse mere om her.