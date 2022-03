Sverige raser: 'Helt hen i vejret'

FIFA har besluttet sig.

Rusland er ude af VM-kvalifikationen, mens russernes modstander, Polen, går direkte i playoff-finalen, hvor vinderen af Sverige og Tjekkiet venter i opgøret om én VM-billet.

Den er svenskerne imidlertid ikke helt med på. Faktisk er de godt sure hinsidan, da Polen får en fordel ved at være direkte i playoff-finalen, mens Sverige skal spille semifinale før en eventuel finale.

- FIFA traf i sidste ende den rigtige afgørelse med hensyn til Rusland, men desværre er denne beslutning helt hen i vejret set fra et sportsligt perspektiv.

- Med det sagt så lægger vi alt vores fokus på at forberede os til kampen mod Tjekkiet. Vi vil til VM og kommer til at gøre alt for det, siger Sveriges landstræner, Janne Andersson til det svenske fodboldforbunds hjemmeside.

Svenskerne skal vinde to kampe for at komme til VM, mens Polen blot skal vinde en enkelt. Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

Svenskerne mener i stedet, at det ville være mest fair, hvis Polen havde fået en ny modstander i semifinalen.

Sverige møder Tjekkiet hjemme på Friends Arena i Stockholm 24. marts. Vinderen møder Polen ude 29. marts. Vinderen af den kamp er VM-klar.

Rusland er blevet udelukket fra alle internationale turneringer på grund af invasionen af Ukraine.

Ruslands Fodboldforbund (RUF) har åbnet en sag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som dermed står med beslutningen.