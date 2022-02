Sverige siger fra: Vil ikke spille i Rusland

Sveriges herrelandshold i fodbold skal i slutningen af marts kæmpe om en plads ved VM.

I første omgang venter Tjekkiet, og bliver den kamp vundet, skal svenskerne møde enten Rusland eller Polen i en direkte duel om en billet til Qatar.

Men ender det med et møde med russerne, skal det ikke - som det ellers er planlagt - være i Rusland. Det siger formand i SvFF Karl-Erik Nilsson, efter at Rusland torsdag har angrebet Ukraine.

- Først og fremmest går tankerne til vores venner og bekendte i Ukraine, som er vågnet op til et inferno denne morgen og hændelser, som man ikke troede man skulle opleve. I det perspektiv er fodbold underordnet.

- Men vi har et spørgsmål, der skal håndteres, og med dagens hændelser virker det selvsagt nærmest utænkeligt at skulle spille en kamp i Rusland om nogle uger, siger Nilsson ifølge nyhedsbureauet TT.

En eventuel kamp mellem Sverige og Rusland kræver som nævnt først, at Rusland slår Polen. Den kamp er sat til at blive spillet i Moskva 24. marts, men polakkerne ønsker ligesom svenskerne ikke at skulle til Rusland.

- Spørgsmålet (om at skulle spille i Rusland, red.) er allerede blevet rejst af vores polske kolleger, og vi afventer naturligvis besked fra Fifa (Det Internationale Fodboldforbund) angående det, siger Karl-Erik Nilsson.

- Frem for alt er det tydeligt, at Fifa efter nattens hændelser så hurtigt som muligt tager hånd om de her spørgsmål og giver os besked om, hvad der er gældende.

Mens Sveriges fodboldforbund altså ikke ønsker at spille en eventuel kamp i Rusland, så har Sveriges bandyforbund torsdag meddelt, at man på grund af Ruslands angreb på Ukraine trækker sig fra sportens verdensmesterskaber, som efter planen skal afvikles i russiske Syktyvkar fra 27. marts.

Det sker, efter at Finland også trækker sig. Sverige, som er forsvarende verdensmester i bandy, har stolte traditioner i sporten og har gennem tiden vundet 39 VM-medaljer, heraf 12 af guld.

Tidligt torsdag morgen dansk tid indledte Rusland et angreb på Ukraine. Ifølge flere internationale medier affyrede russiske styrker missiler rettet mod flere byer i Ukraine.

Samtidig lød der skud i nærheden af den ukrainske hovedstad Kijevs lufthavn. Sirener blev desuden hørt over byen. Russiske tropper kom ifølge flere meldinger fra både fra nord, syd og øst.