Sverige slår Grækenland og tager stort skridt mod VM

Mens Danmark tirsdag aften kvalificerede sig til VM i Qatar, kom Sveriges fodboldlandshold også et stort skridt tættere på slutrunden i 2022.

Hjemme på Friends Arena blev Grækenland besejret med 2-0 på to mål i anden halvleg.

Angriber Alexander Isak fik både tilkæmpet sig et straffespark og kom på måltavlen.

Sejren sender Sverige op på førstepladsen i gruppe B med 15 point efter seks kampen. Tirsdagens tre point var særdeles vigtige, da Grækenland nu er seks point efter svenskerne på tredjepladsen med to kampe igen.

Spanien er toer i gruppen med 13 point, hvor det bedste hold kvalificerer sig direkte til VM-slutrunden, mens andenpladsen skal ud i playoff-kampe.

I næste kamp skal Sverige til Georgien, inden der er gruppefinale i Spanien.

Sverige fik hul på målbylden i starten af anden halvleg. Et langt frispark fra egen banehalvdel endte hos Real Sociedad-angriberen Alexander Isak i højre side af feltet. Han nåede lige at tage et kort træk, inden han brutalt blev fældet og dommeren pegede på straffesparkspletten.

Den mulighed omsatte Emil Forsberg sikkert.

Ti minutter senere var Isak igen først over en lang bold. Et udspark røg hele vejen ned til det græske målfelt, hvor målmanden og en forsvarsspiller ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage bolden.

I stedet sneg Isak sig imellem og tog bolden med forbi målmanden, før han til sidst vippede den over en liggende forsvarsspiller og i mål.

Kort før tid fik Grækenland en spiller udvist efter Pantelis Hatzidiakos modtog sit andet gule kort.

I Portugal lavede Cristiano Ronaldo hattrick, da Luxembourg blev slået med 5-0. United-stjernen bragte Portugal på både 1-0 og 2-0 efter to straffespark, inden han lukkede opgøret med den sidste scoring kort før tid.

Samtidig vandt Serbien over Aserbajdsjan og fører fortsat gruppen med ét point ned til Portugal, der dog har spillet en kamp færre.

Også Schweiz har kursen sat mod en af de to øverste pladser i sin gruppe. Tirsdag blev Litauen besejret 4-0 på udebane. Schweiz er nu på 14 point ligesom Italien, hvor begge hold mangler to kampe.