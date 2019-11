Sverige vinder i Rumænien og booker EM-billet

Det svenske fodboldlandshold kunne juble sent fredag aften, da svenskerne på udebane besejrede Rumænien 2-0.

Dermed blev Sverige sikker på at være med, når der næste sommer spilles EM-slutrunde.

- For pokker hvor dejligt. Der var et stort pres på os. Der var ikke mange, som troede, at vi skulle komme her og vinde 2-0, men vi spillede en fantastisk kamp, siger Marcus Berg ifølge svensk TV4 efter sejren.

Sejren betød således, at Sverige nåede op på 18 point på andenpladsen i gruppe F, og svenskerne kan ikke hentes af hverken Rumænien eller Norge, som tidligere fredag besejrede Færøerne 4-0.

Både Rumænien og Norge har 14 point, og der resterer blot en enkelt spillerunde i gruppen.

Spanien var på førstepladsen allerede kvalificeret til EM, men det afholdt ikke spanierne fra at afstraffe Malta på hjemmebane.

Her vandt Spanien 7-0 og topper dermed gruppen med 23 point.

Sverige spillede en god første halvleg i Rumænien, hvor begge kampens mål blev scoret, og dermed gik svenskerne også til pause med lettet sind.

I det 17. minut slap Emil Forsberg fri i venstre side, og Leipzig-spilleren sendte bolden ind i feltet, hvor rutinerede Marcus Rosenborg pandende den i mål til 1-0.

Så blev der jublet på den svenske bænk og blandt de medrejsende svenske tilskuere, og de fik mere at lune sig på i det 34. minut.

Her lykkedes et opspil til perfektion, og Rosenborg lagde bolden af til Robin Quaison, der stensikkert sparkede den i kassen til 2-0.

I anden halvleg blev der ikke scoret, men de to mål fra første halvleg var også rigeligt til at sikre den svenske fodboldfest fredag.

I kampens slutfase måtte dommeren afbryde kampen, da der opstod racistiske tilråb fra tilskuerpladserne, skriver Reuters.

