Sverige ydmyget af England i EM-semifinalen

For tredje gang i historien er Englands fodboldkvinder klar til at spille EM-finale.

Tirsdag aften red englænderne videre på den succesbølge, holdet har haft under hele slutrunden på hjemmebane, da Sverige blev besejret sikkert med 4-0 i semifinalen.

Beth Mead skabte eufori på Bramall Lane i Sheffield, da hun ti minutter før pausen bragte værterne foran 1-0.

Festen fortsatte tidligt i anden halvleg, da Lucy Bronze headede bolden diagonalt i mål.

Indskiftede Alessia Russo leverede en delikatesse midt i anden halvleg, da hun efter en pareret afslutning scorede til 3-0 med hælen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Målfesten sluttede, da Fran Kirby scorede med en høj afslutning, hvor Sveriges målmand, Hedvig Lindahl, ikke så helt heldig ud.

England har nu spillet fem kampe ved EM og har en målscore på 20-1.

Kun Spanien formåede i kvartfinalen at score mod englænderne, som i den kamp faktisk var bagud indtil fem minutter før tid, og som måtte ud i forlænget spilletid for at få sejren.

England tabte EM-finalen i først 1984 og siden 2009.

I finalen søndag på Wembley i London skal det engelske hold møde enten Tyskland eller Frankrig.

De to hold mødes onsdag i den anden semifinale.