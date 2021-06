Sveriges EM-trup er ramt af corona

Blot seks dage før Sverige tager hul på EM-slutrunden mod Spanien, er svenskerne ramt af coronaproblemer.

På et pressemøde tirsdag i den svenske lejr fortalte landsholdsledelsen, at Dejan Kulusevski er sendt i isolation efter at have afgivet en positiv coronatest.

Indtil videre er ingen af de andre spillere smittet, men frygten for smittespredning har givetvis ramt den svenske EM-lejr.

Kulusevski er en stor profil på holdet, og han tørner til daglig ud for den italienske storklub Juventus.

Sverige skal i sin første EM-kamp møde Spanien 14. juni. Spanierne har også haft coronaproblemer på det seneste, da holdets anfører, Sergio Busquets, måtte tages ud af truppen efter en positiv test.

De to øvrige hold i gruppen er Polen og Slovakiet.

Svenskernes offensiv er i forvejen ramt. En skade forhindrede Zlatan Ibrahimovic i at komme til EM, efter at han ellers var vendt tilbage på landsholdet efter flere års pension fra de svenske farver.

21-årige Dejan Kulusevski har i indeværende sæson spillet 47 kampe for Juventus. Her er det blevet til syv mål og syv målgivende afleveringer.

På nationalmandskabet står han noteret for 13 A-landskampe med en enkelt scoring til følge.