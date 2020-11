Sveriges fodboldlandstræner har coronavirus

Sveriges fodboldlandstræner, Janne Andersson, er blevet testet positiv med coronavirus.

Det skriver Sveriges Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Andersson var i forvejen isoleret og skulle ikke stå på sidelinjen i onsdagens landskamp mod Danmark.

Men med den positive test står det klart, at han også går glip af Sveriges efterfølgende kampe i Nations League.

- Janne har det forholdsvis godt, fortsætter med at isolere sig hjemme, men kommer ikke til at slutte sig til denne samling, siger landsholdslæge Anders Valentin.

Janne Andersson blev i weekenden sendt i hjemmekarantæne, efter at en såkaldt 'nær kontakt' var blevet testet positiv.

Han har derfor ikke haft kontakt til den svenske landsholdstrup, der i de seneste dage har forberedt sig på testkampen mod danskerne i Brøndby.

Andersson testede negativ i weekenden, men da han blev testet igen tirsdag, var resultatet det modsatte.

Det bliver assistenten Peter Wettergren, der kommer til at stå i spidsen for det svenske landshold mod Danmark og i de to kampe mod Kroatien og Frankrig i Nations League.