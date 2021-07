Svinede Schmeichel til: Nu har piben fået en anden lyd

Tjekkiske Jiří Hošek havnede i en shitstorm, da han udtalte, at Kasper Schmeichel vejede for meget. I dag roser han landsholdskeeperen

Jiří Hošek kom i stærk modvind, da han inden Europa League-mødet mellem Leicester og Slavia Prag i februar udtalte, at Kasper Schmeichel vejede fem-ti kilo for meget og var den eneste Premier League-keeper, han kendte til, der spillede med et korset.

Udtalelser, Slavia Prags formand måtte gå ud og beklage, og som Hošek efterfølgende forklarede til Ekstra Bladet.

Forud for opgøret mellem Tjekkiet og Danmark slår den tjekkiske vicechefredaktør på mediet Seznam Zprávy fast, at han betragter Schmeichel som en styrke på det danske hold.

- Jeg ser ham som en, Danmark kan stole på.

- Han er sikker på mållinjen og hvis du vil vinde store turneringer som EM, så skal du have en pålidelig målmand. Og det er lige præcis det, som Schmeichel er, lyder det fra Hošek.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Han fortjener kredit

Da Hošek kritiserede Schmeichel i det meget omtalte interview, som han efterfølgende forklarede var skamklippet, lød kritikken også, at Schmeichel havde problemer med at efterleve en sund livsstil.

Schmeichels professionalisme sætter Hošek dog ingen fingre på, da Ekstra Bladet møder ham i Prag.

- Han er en professionel spiller, har en meget respektfuld karriere bag sig, og det er ikke let at spille så mange år på så højt et niveau med så meget pres og så meget konkurrence.

- Bare det faktum, at han ubestridt er nummer et i både Leicester og for Danmark. Det fortjener en masse kredit og det kan man ikke tage fra ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Når eksperter verden over fremhæver Schmeichel som en af verdens absolut bedste, er Jiří Hošek dog fortsat ikke helt på linje med dem.

- Jeg synes stadig ikke, at han er på niveau med for eksempel Neuer, eller at han er i med i den øverste top tre af verdens målmænd.

Men han har vist stor kvalitet over en lang periode, og han er ubestridt målmand nummer et for Danmark, det kan du også se i den måde, han organiserer kampene på.

- Stor kredit til ham, lyder det fra Jiří Hošek.