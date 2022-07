Sviner Danmark til inden skæbnekamp

Finlands scout lægger i et interview ikke fingre imellem i sin bedømmelse af Danmark. Tak for motivationen, lyder det fra den danske lejr

Normalt er en spejder - eller scout om man vil - en, som opererer nogenlunde diskret, men det er ikke tilfældet for den finske af slagsen forud for EM-skæbnekampen mod Danmark.

I et interview med det finske medie Yle giver Kimmo Lipponen således sin uforbeholdne mening til kende om Danmark, som han så få røvfuld mod Tyskland i første kamp.

- Da der var spillet ti minutter, slog jeg fast, at Danmark var uden chancer. Der var klasseforskel, Tyskland var ekstremt gode, lyder den indledende analyse, inden han virkelig tager fat.

- Der kræves ingen mirakler mod Danmark. Vores hold og det danske hold er ret ens, men Danmark har Pernille Harder. Hun er en undtagelse med sin teknik, fysik og vilje til at vinde, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Harder er reelt den eneste forskel på Danmark og Finland, lyder det. Groft sagt. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Tak for motivationen

Lars Søndergaard blev af en journalist konfronteret med kommentarerne på pressemødet mandag aften.

- Hvis jeg kan få det på skrift fra dig, så vil jeg da bruge det i min motivation over for spillerne. Men jeg tror egentlig ikke, at spillerne behøver yderligere motivation ud over at kigge på os selv og spille, hvad vi kan. Og vise omverdenen at vi også godt kan spille fodbold til en slutrunde.

Men der tager han faktisk lidt fejl. I forhold til motivationen.

Den finske spejder mener således også, at Lars Søndergaard bruger for mange af de ældre spillere, som var med til at vinde EM-sølv for fem år siden. De er ikke gode nok, mener han, og det kan en af de aldrende danskere Sanne Troelsgaard sagtens bruge som motivation.

- Vi skal vise, hvad vi er for et hold. Det giver mig egentlig bare mere motivation, det du siger der. Så det tager vi med i vores optakt, lød det fra den 33-årige midtbanespiller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sanne Troelsgaard er blandt de ældre spillere på Danmarks hold, som også får en tur. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Arrogance og lette boldtab

Og lad os da bare lige tage et sidste citat med fra den finske lejr, som nok også vil kunne tænde lidt gnist hos et par af de danskere, der føler sig truffet.

- Deres 3-4-3 er sat meget tydeligt, men de har svagheder. Der findes også en vis arrogance hos en del spillere. De kan tabe bolden let, og så gælder det om at hugge til, siger Kimmo Lipponen.

Kampen mellem Danmark og Finland spilles tirsdag klokken 18 dansk tid på Stadium MK i Milton Keynes.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs mere om EM:

Afviser frygt: Men prikker til andre nationer

To danske planer i vasken

Nadim-overraskelse lurer

Jeg er nok nem at genkende

Håbløst efter herrerne: Får 16 gange mindre i bonus

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredag blev 86-årige Sepp Blatter frifundet for en mistænkelig pengeoverførsel til Michel Platini. Hør mere om sagen i Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' herunder eller i din podcast-app.