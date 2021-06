Svinet til efter gigant-afbrænder

Sverige fik en ganske fin start på EM, da de i deres åbningskamp i Sevilla holdt Spanien til en nulløsning. Dermed kunne Sverige sikre sig et point, i hvad der på papiret ser ud til at være svenske sværeste kamp i Gruppe E.

Den svenske premiere kunne dog have gået endnu bedre, hvis Marcus Berg havde formået at sende bolden i kassen, da den svenske angriber fik en kæmpe chance efter en times spil.

Alexander Isak afdriblede tre spaniere og sendte bolden hen til Marcus Berg, der endte med at skovle bolden over det tomme mål, og stillingen forblev 0-0.

Det så i et kort sekund ud til, at Marcus Berg ville bringe Sverige foran 1-0 mod Spanien, sådan skulle det ikke gå. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix.

Det fik flere af Bergs landsmænd til at skyde med skarpt mod svenskeren på de sociale medier, hvor der, ifølge Aftonbladet, blev smidt diverse skældsord mod Marcus Berg og krævet, at den svenske angribers statsborgerskab skulle trækkes tilbage.

Holdet har hans ryg

- Det er trist. Vi vinder sammen, og vi taber sammen, siger angriberkollegaen Alexander Isak om kritikken af Berg ifølge den svenske avis.

Marcus Berg får også opbakning af Sveriges målmand, og tidligere FCK-målmand, Robin Olsen, der fortæller, at hele holdet har Marcus Bergs ryg.

Pressechef for det svenske fodboldforbund, Jakob Kakembo Andersson, fortæller desuden, at de holder øje med de sociale medier, og forbundet har i samråd med deres sikkerhedsansvarlige valgt at politianmelde flere kommentarer.

Udover de to hold befinder Slovakiet og Polen sig også i Gruppe E. Sveriges næste kamp skal spilles på fredag i Sankt Petersborg mod Slovakiet.