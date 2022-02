Sydamerikansk VM-kval spidser til

Med to spillerunder tilbage for de fleste af holdene i den sydamerikanske VM-kvalifikation kan flere stadig gøre sig håb om komme med til slutrunden i Qatar.

De fire øverste går direkte videre, mens en placering som nummer fem udløser en playoffkamp.

Tirsdag lokal tid var samtlige ti hold i puljen i kamp.

Chile sikrede sig tre vigtige point med en 3-2-sejr på udebane over Bolivia, der dermed definitivt har udspillet sin rolle.

Chile er på sjettepladsen med 19 point.

Uruguay rykker op på den vigtige fjerdeplads med 22 point efter en 4-1-sejr over bundproppen Venezuela.

Blandt målscorerne for Uruguay var veteranerne Edinson Cavani og Luis Suarez.

Ecuador kunne i nattens spillerunde have sikret sig adgang til Qatar med en sejr over Peru, men det forhindrede den tidligere AaB-spiller Edison Flores, da han udlignede for Peru til slutresultatet 1-1.

Det er anden gang i træk, at Flores bliver sit holds redningsmand. Fredag stod han for sejrsmålet, da Peru noget heldigt vandt ude over Colombia.

Ecuador fastholder tredjepladsen i gruppen med 25 point, mens Peru falder tilbage på femtepladsen med 21 point.

Brasilien slog Paraguay 4-0, mens Argentina vandt 1-0 over Colombia. De to fodboldstormagter har allerede sikret sig VM-billetterne.

Brasilien og Argentina har spillet 15 af de i alt 18 kvalifikationskampe, mens de øvrige otte hold har spillet 16 kampe.