Syg landsholdstur: - Det er slemt

Det vælter ind med utidige problemer for det danske kvindelandshold, der lige nu er samlet i det sydlige Portugal.

Træningsturneringen Algarve Cup skal bruges til at prøve nye ting af, men det går ikke ligefrem som planlagt.

Først meldte Evertons Rikke Sevecke fra med skade, så løb den absolutte stjerne Pernille Harder ind i en omgang forkølelse, og efter første kamp mod Italien måtte holdet vinke farvel til Sofie Junge, der fik en forstrækning.

Harder forventes klar til kampen mod Sverige, og det var alligevel meningen, at holdet ville stille med to forskellige hold til de to kampe, men vanskelighederne har været til at mærke.

Landstræneren har dog masser af tid til at gruble over løsningerne, for han er såmænd isoleret på sit værelse med corona.

Det går da godt...

- Det er slemt, fordi jeg skal være isoleret. Ja, det er corona, jeg har fået. Jeg troede først, at det bare var forkølelse, men testen var positiv, siger Lars Søndergaard på telefonen.

Keeper Lene Christensen måtte også udgå i 1-0-nederlaget mod Italien, hvor Danmark selv kom meget sent i gang med at producere chancer. Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

Det er vel pisse irriterende?

- Jo jo, det er det. Jeg har ikke haft det i to år. Men jeg har det fint nok, og jeg er med i evalueringen online, så det går nok.

Det kan være spillerne nyder det lidt...

- Haha, ja. Det håber jeg nu ikke, de gør.

- Jeg har ellers levet lidt i frygt, for nu er det hele åbnet op, og så bliver man lidt hæs, og så var det simpelthen corona, siger Søndergaard, der gerne havde samlet sygdommen op i januar i stedet.

- Det kommer altid ubelejligt, konstaterer landstræneren.

Mille Gejl var en af dem, der godt kunne komme i aktion i Portugal. Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

Han er med på telefonen omkring pausen i kampen mod Sverige, men ellers er det assistenterne Johanna B. Rasmussen og Kristian Mørch, der styrer det.

Hellere uheld nu end ved EM til juli i England, hvor Danmark er i gruppe med Tyskland, Spanien og Finland.