Tåbelig diskussion: - Eriksen kan blive et luksusproblem

Det var et gigantisk chok, da Christian Eriksen pludselig faldt om i sommerens EM-kamp mod Finland.

Men Kasper Hjulmands landshold rejste sig allerede i næste kamp mod Belgien og fyrede en fantastisk slutrunde af, der først sluttede, da Raheem Sterling smed sig på Wembley.

Det frygtelige moment, da Eriksen faldt om. Foto: Stuart Franklin/Ritzau Scanpix

Derfor kan man med rette spørge, om Danmark bliver et bedre fodboldhold, når Christian Eriksen igen kan udtages til kampe i rødt og hvidt. Særligt med tanke på, at Mikkel Damsgaard siden overtog den offensive taktstok med bravur.

- Du kan da godt spørge, men jeg synes, det er et tåbeligt spørgsmål, lyder det kontante svar for Stig Tøfting.

- Jeg forstår slet ikke den diskussion. Mikkel Damsgaard og Christian Eriksen spiller ikke samme position. Damsgaard er bedst på kanten, hvor han trækker meget ind i banen, mens Eriksen både kan spille 10'er og 8'er.

- Begge spillere kan rykkes rundt på banen alt efter modstander og taktik, og når vi nu lægger alle kortene på bordet, så er det danske landshold altså heller ikke bredere. Jeg synes allerede, at vi har set facaden krakelere en smule, da skaderne begyndte at vælte ned.

- Det vil være særdeles kærkomment, når landstræneren igen kan udtage Christian Eriksen, og i bedste fald bliver det et luksusproblem, hvis ikke Hjulmand ved, hvem han skal sætte på holdkortet.

Christian Eriksen bør vende 'hjem' til Ajax Amsterdam, mener Tøfting. Foto: Thomas Sjørup

Stig Tøfting pointerer dog, at der er lang vej igen på flere fronter, og først og fremmest skal der findes en ny arbejdsgiver.

Når snakken falder på klubkarrieren, så er Stig Tøfting overbevist om, at Eriksen kommer til at spille i rødt og hvidt - også selvom pilen kunne pege mod Premier League.

- Jeg synes, Ajax er den perfekte klub til ham. Han har fået en stor del af sin fodboldopdragelse der, så han kender klubben og faciliteterne. Det hjælper måske også, at Daley Blind spiller for Ajax. Han spiller også med en ICD-hjertestarter.

- Rent sportsligt er niveauet tårnhøjt. Ajax cruisede igennem sin Champions League-gruppe med maksimumpoint og har fået samlet et internationalt klassemandskab.

- Det er niveauet lige under de helt store klubber i Premier League eller PSG i Ligue 1, men hvis Eriksen brænder igennem i Ajax, så skal han nok få lov til at prøve sig af på øverste hylde igen.

Ingen tvivl: - Selvfølgelig kommer Eriksen til VM

Hvis Christian Eriksen melder sig klar til VM, kan Kasper Hjulmand ikke komme uden om ham, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

- Selvfølgelig kommer Christian Eriksen til VM i Qatar, hvis han melder sig klar og står til rådighed.

Sådan lyder meldingen fra Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, der ligesom resten af nationen er glad for den nyhed, som Christian Eriksen løftede sløret for først på ugen i et interview med DR.

- Som tiden er gået, og når jeg har set billeder af Christian Eriksen træne i Schweiz, så er jeg ikke overrasket. De øvelser, han løber og laver, det er fodboldøvelser – ikke bare for at komme i form.

- Så det giver rigtig god mening, og jeg fik et smil på læben, da jeg hørte nyheden om, at Eriksen vil tilbage. Det er fedt, og jeg kan rigtig godt lide, at han vil tilbage på topniveau. Når det er sagt, så er der altså lang vej igen, men jeg glæder mig til at følge ham, lyder det fra Stig Tøfting.

Der er stadig lang vej for Christian Eriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For selvom glæden over Christian Eriksens comeback til fodboldbanen fylder mest, så pointerer Stig Tøfting, at det blot er et halvt år siden, at Christian Eriksen lå livløs på græsset i Parken under EM-slutrunden. Samtidig begynder VM i Qatar om mindre end 11 måneder.

- Derfor synes jeg også, det er vildt ambitiøst, at han melder ud, han vil til VM i Qatar. Det var i virkeligheden dén udmelding, der overraskede mig. For der er lang vej fra at løbe og træne med et par fysioterapeuter og så til at være tilbage i fuld træning, hvor man skal presse sig selv så meget, at man kan smage jern i munden.

- Hvilke tanker melder sig så hos Christian Eriksen? Og hvad nu, når en modstander i kamp eller holdkammerat til træning hamrer en skulder ind i brystkassen på ham? Hvad nu når han skal løbetræne og presse sig selv til det yderste? Skal der så løbe en læge ved siden af ham konstant for en sikkerheds skyld?

- Jeg ved godt, han har fået en ICD-hjertestarter indopereret, og han har haft tid til at tænke sig grundigt om og vende situationen med familien, men der må komme mange tanker, og der er mange ubekendte endnu, siger Stig Tøfting.

- Hvordan kan du så være 100 procent sikker på, at han bliver udtaget til VM?

- Hvis han melder sig klar, og det gør han kun, hvis han føler, han er klar, så kan jeg i min vildeste fantasi ikke forestille mig, at Kasper Hjulmand ikke udtager ham.

