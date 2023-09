Tabte 4-0: - Jeg er glad

For San Marino-spillerne var det en vild oplevelse at spille foran godt 36.000 i Parken

Ekstra Bladet havde spurgt 6-7 San Marino-spillere for et interview efter kampen i Parken torsdag aften.

De ville meget gerne, men kunne ikke. I så fald skulle det i hvert fald være på italiensk.

Men så kom der en spiller med lidt engelske gloser i munden - tilføjet en skøn italiensk accent.

- Det er fantastisk for os at spille mod Danmark. Vi har været rundt i byen inden kampen. Atmosfæren på stadionet var vidunderlig, sagde Marcello Mularoni, der blev skiftet ind i opgøret for miniputterne, til Ekstra Bladet.

- For os var det en svær kamp, men vi giver altid alt, når vi spiller for vores land mod professionelle, som vi ikke er.

- Jeg er glad for resultatet. Vi kan formentlig gøre det bedre med bolden også mod landshold som Danmark.

Fik taget billeder

Han fik som flere af sine holdkammerater også scoret sig en dansk trøje.

- Ja, Skov Olsens.

- Jeg fik også taget billeder med nogle af spillerne efterfølgende - blandt andet Schmeichel, sagde han.

Flere andre jagtede også deres helt, Simon Kjær. Både for hans trøje, men også for at tale om AC Milan.

- De spørger til derbyet (mellem AC Milan og Inter, red.) i næste uge, forklarede den 25-årige San Marino-spiller.

