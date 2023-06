Tæt på rekord: - Jeg har lært én ting

Landsholdskaptajnen er blot fire kampe fra rekorden, som Peter Schmeichel er indehaver af.

En rekord, der altså kan skifte hænder allerede i år, hvis 34-årige Simon Kjær holder sig skadefri og får spilletid i Milan.

- Jeg har lært én ting i den her fodboldverden, og det er, at jeg ikke skal tage noget for givet, siger Simon Kjær.

- Du har ingen garantier for noget som helst. Jeg er kommet dertil, hvor jeg tager en dag ad gangen, siger Simon Kjær med henvisning til den lange skadeperiode, han fik for halvandet år siden med den korsbåndskade, der ramte ham. Den holdt ham ud af spillet i otte måneder.

Simon Kjær spiller sin landskamp nummer 125 mod Nordirland - blot fire kampe fra at tangere rekordholder Peter Schmeichel. Foto: Claus Bonnerup.

Lige nu går det godt, og Simon Kjærs tal viser faktisk, at han er i en bedre fysisk forfatning end før den alvorlige skade.

I 14 år har han nu været en fast del af landsholdet. Og det er for ham noget ganske særligt hver gang.

- For flere, jeg kender, er det nærmest en belastning at spille på et landshold. For mig er det en ære og noget, jeg altid har elsket. Det er en begivenhed, jeg virkelig ser frem til, når vi skal samles, forklarer han.

Han oplevede en af de store skuffelser senest, da Danmark tabte 2-3 til Kasakhstan, men han skulle hurtigt komme videre, fordi der ventede vigtige opgaver.

- Det sværeste ved at tabe sådan en kamp, som den i Kasakhstan er, at man gerne vil have muligheden for at ændre noget så hurtigt som muligt. Men det kan du ikke med landsholdet.

Simon Kjær har optrådt på landsholdet 14 år. Han glæder sig hver gang, han skal hjem og optræde for Danmark. Foto: Claus Bonnerup.

Slet ikke bekymret

- Du er tvunget til at genstarte straks, fordi du kommer hjem til din klub med et helt andet fokus, forklarer Simon Kjær.

Han er ikke bekymret for, at landsholdet ikke kommer tilbage på vindersporet mod Nordirland.

- Vi tabte også en kamp for år tilbage mod Montenegro i Parken. Vi slog straks tilbage og kom på vindersporet.

- Som gruppe er vi et godt sted. Jeg er slet ikke bekymret, pointerer han.