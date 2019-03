Tæt på sensation i Danmarks gruppe

En af fodboldhistoriens større sensationer lurede længe, da Gibraltar åbnede EM-kvalifikationen hjemme mod Irland.

Irland havde store problemer mod den lille fodboldnation, og irerne vandt kun kampen knebent med 1-0 på et mål af Jeff Hendrick i anden halvleg.

Dermed er Danmark, som også er med i samme gruppe, advaret om ikke at undervurdere Gibraltar, når de to hold mødes senere på året.

Irlands enlige mål blev sat ind på en flad afslutning af Hendrick efter 49 minutter.

Blot få minutter forinden åbnede Gibraltar anden halvleg med en stor chance efter et hjørnespark.

Den irske keeper Darren Randolph leverede en klasseredning og sørgede dermed for, at det ikke blev endnu vanskeligere at skaffe et resultat.

Højst overraskende var Gibraltar godt med i kampen indtil da, og det havde derfor ikke været spor ufortjent med en scoring til hjemmeholdet.

Gibraltar er nummer 194 på Fifas seneste verdensrangliste, mens Irland er nummer 34.

Tidligere lørdag blev der spillet en kamp mere i Danmarks gruppe. Her vandt Schweiz med 2-0 ude over Georgien.

Se også: Grufuldt uheld i dansk gruppe

Se også: Sverige får god start på EM-jagt

Derfor er Hareide bekymret