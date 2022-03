Tættere på VM efter Bales kanonmål

Gareth Bale spiller kun sjældent i Real Madrid, men torsdag aften spillede han hovedrollen, da Wales tog et skridt tættere på VM i Qatar.

Hjemme i Cardiff scorede han to gange og sørgede på den måde for, at Wales slog Østrig med 2-1 i VM-kvalifikationens playoff.

Wales skal nu møde enten Ukraine eller Skotland i den afgørende kamp om en VM-billet. Ukraine og Skotland mødes dog først i juni. Opgøret er således blevet udsat på grund af den igangværende krig på ukrainsk grund.

Gareth Bale, der i alt har spillet fem kampe for Real Madrid i denne sæson, stemplede for alvor ind efter 25 minutter af opgøret mod Østrig.

Gareth Bale har spillet fem kampe i Real Madrid i denne sæson, men viste torsdag fin form på landsholdet. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

På et direkte frispark tog han chancen og fik bolden til at knække i luften, så den østrigske keeper Heinz Lindner intet kunne stille op.

I anden halvleg var Gareth Bale på pletten igen.

Efter et hjørnespark fik han bolden i feltet med ryggen halvt vendt mod mål. Han vendte på en tallerken og bragede kuglen i kassen til 2-0.

Østrig kom tilbage i kampen efter 65 minutter. Marcel Sabitzer tog chancen fra distancen, og undervejs mod mål blev bolden rettet af og strøg i mål. Ben Davies havde sidste kropsdel på bolden og blev noteret for et selvmål.