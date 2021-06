Tættest på ulykken: Ville se og røre Christian

- For mig var det vigtigt både at se og røre Christian i virkeligheden for at vide, at han har det godt, fortæller Joakim Mæhle

Joakim Mæhle var den danske spiller, der stod tættest på, da Christian Eriksen sidste lørdag kollapsede efter 42 minutters spil af opgøret mod Finland i Parken.

Han tog indkastet, der ramte Eriksens knæ, men registrerede faktisk ikke i første omgang, hvor alvorligt det var, da den danske stjernespiller i sekundet efter faldt om.

- Jeg ser det faktisk ikke. Jeg synes godt nok, den aflevering, han sender retur, er lidt speciel, men tænker, han mistede et skridt, forklarer Joakim Mæhle og uddyber:

- Men så går det meget hurtigt op for mig, at Christian ligger og er helt tom i blikket. Derfor kalder jeg hurtigt på hjælp.

- Jeg ved, hvad man skal gøre i sådan en situation for, han undgår at sluge tungen.

- Jeg prøver at få et par fingre ind i hans mund for at sikre luftvejene. Siden fik jeg sammen med Simon Kjær lagt ham i sideleje.

- Vi var alle skræmte og nervøse for at se Christian ligge bleg på græsset, forklarer Joakim Mæhle om den frygtelige oplevelse den lørdag aften, ingen nogensinde kommer til at glemme.

Krisehåndteringen blev håndteret vidt forskelligt af spillerne. For behovet hos hver enkelt spiller er ikke ens.

- Vi fik en fælles snak med en krisepsykolog, men vi fik også mulighed for at se vores familier. Det er meget individuelt, hvordan vi har grebet det an.

- For mit vedkommende hjalp det mig meget at se mine forældre og min kæreste. Det var godt at komme ud at tale med dem, jeg elsker og få talt om andre ting, forklarer Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle stod tættest på, da Christian Eriksen kollapsede sidste lørdag. Han tog indkastet og registrerede ikke i første omgang, hvor alvorligt det var. Men han fandt meget hurtigt ud af det. Foto: Lars Poulsen.

På mange måder var det også en lettelse og god afslutning på det chok, der har præget landsholdslejren, da Christian Eriksen fredag kom på besøg, efter han var udskrevet fra Rigshospitalet.

- Det hele har været lidt emotionelt. Men jeg havde virkelig brug for at se og røre Christian i virkeligheden for at se og vide, han havde det godt.

- Det var pissedejligt at se Christian, og jeg tror ikke mange vidste, han ville komme forbi.

- Men pludselig kørte en bil ind med hans kone, børn og svigermor.

- Vi vidste godt, at det hele så positivt ud nu. Men det er nu engang dejligt at vide han har det godt efter omstændighederne. Nu har han brug for at slappe af sammen med sin familie, siger Joakim Mæhle.